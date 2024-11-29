78,5 Persen Gen Z Lebih Melek Isu Lingkungan, Ini 5 Tips Manfaatkan Sampah Kosmetik

ISU lingkungan saat ini menjadi perhatian banyak orang. Tak hanya orang dewasa, ternyata Gen Z juga memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan loh. Menurut data dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, 78,5 persen generasi Z lebih melek isu lingkungan dibandingkan generasi lain.

Peneliti PPIM, Aptiani Nurjannah menjelaskan hasil temuan PPIM melalui survei Nasional (2024) pada responden dari empat generasi yakni generasi Baby Boomers, X, Milenial, dan Z.

“Hasil temuan itu menyebut Gen Z lebih melek isu lingkungan dibanding generasi lain karena mereka lebih mudah mendapat akses informasi melalui teknologi,” ujar Aptiani seperti dikutip dari website PPIM UIN Jakarta.

Hal senada juga disampaikan oleh Head of Corporate Communications Chandra Asri Group, Chrysanthi Tarigan, bahwa Gen Z merupakan populasi terbesar di Indonesia saat ini. Mengenai isu lingkungan, Chrysanthi mengatakan bahwa Gen Z sudah peduli terhadap isu lingkungan.

“Mereka (Gen Z) punya kesadaran pada sustainability,” ujar Chrysanthi saat ditemui dalam acara Circle of Beauty 3.0, dengan tema “Self-Care Starts with Waste Care”, baru-baru ini.

Menurut Chrysanthi hal kecil yang dilakukan Gen Z untuk menjaga lingkungan adalah dengan memanfaatkan sampah kosmetik menjadi barang yang berguna. Apalagi diketahui Gen Z kerap menggunakan produk kosmetik.

“Gen Z suka dengan produk beauty, mereka punya kesadaran penting pada isu sustainability, dia lebih aware, ini harusnya sudah bisa dimulai dan ditularkan,” tuturnya.

Lantas bagaimana cara memanfaatkan sampah kosmetik menjadi barang berguna? Berikut rangkumannya.

1. Jadi tempat peniti

Cara mudah memanfaatkan sampah kosmetik adalah dengan menjadikan tempat peniti. Misalnya memiliki bekas serum atau kotak bedak, bisa digunakan untuk menyimpan jarum atau peniti.

2. Kemasan travel size

Saat ingin traveling dan membutuhkan produk dengan kemasan kecil atau travel size, Anda bisa memanfaatkan botol produk bekas skincare yang memiliki ukuran lebih kecil. Bukan hanya lebih hemat, tapi Anda pun juga jadi lebih bisa mengurangi pencemaran yang ada di lingkungan.

3. Menjadi vas bunga

Selain itu, Anda juga bisa menjadikan botol bekas skincare menjadi pot atau vas bunga. Pilihlah tanaman yang mudah dirawat seperti kaktus ataupun sukulen. Selain sangat mudah, pot atau vas bunga dari wadah bekas skincare ini juga bisa menambah nilai estetika di dalam ruangan.