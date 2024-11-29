Garuda Indonesia Travel Festival 2024 Resmi Dibuka, Promo Murah Libur Nataru di Depan Mata!

GARUDA Indonesia Travel Festival (GITF 2024) resmi dibuka hari ini, Jumat (29/11/2024). Acara travel festival ini akan berlangsung selama tiga hari yakni Jumat-Minggu, 29 November hingga 1 Desember 2024 di Istora Senayan, Jakarta.

Direktur Niaga Garuda Indonesia, Ade R. Susardi mengatakan GITF 2024 ini menjadi momen pas untuk masyarakat bisa menikmati liburan dengan harga yang terjangkau. Akan ada banyak promo menarik khususnya menjelang musim liburan Natal dan tahun baru.

“Kami optimis harapan masyarakat bisa menikmati layanan dan penerbangan yang aman dan nyaman juga terjangkau akan terealisasi,” ungkap Ade di Garuda Travel Festival 2024, Istora Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Ade mengungkap GATF ini menargetkan 50 ribu orang pengunjung untuk berburu tiket pesawat menjelang musim liburan. Diperkirakan target transaksikan mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa juga turut hadir membuka GITF 2024. Ia mengatakan lebih dari 100 tenant hadir di travel festival ini yang terdiri dari biro perjalanan wisata akomodasi, moda transportasi dan juga kuliner.

Ni Luh Puspa mengungkap acara ini sekaligus mendukung masyarakat untuk bisa merealisasikan liburan mereka di momen spesial perayaan Natal dan tahun baru.

“Kami sangat mengapresiasi festival ini, karena tentu saja mendukung masyarakat yang ingin merayakan libur akhir tahunnya dan Nataru dengan harga spesial yang diberikan Garuda Indonesia. Ini akan memberikan semangat baru dan bisa liburan di Indonesia aja,” tambahnya.

Sebagai informasi, untuk harga tiket reguler GITF 2024 yakni per hari Rp50 ribu. Tersedia pula tiket masuk sekaligus konser musik dengan harga mulai Rp450 ribu.

Adapun sederet penawaran tiket pesawat pada GATF Jakarta 2024 ini. Garuda Indonesia menawarkan harga yang menarik pada sejumlah rute domestik dengan harga mulai dari, di antaranya:

* Jakarta – Bali PP Rp1,8 jutaan

* Jakarta – Medan PP Rp2,4 jutaan

* Jakarta – Jayapura PP Rp5,9 jutaan

* Jakarta – Balikpapan PP Rp2 jutaan

* Jakarta (Halim Perdanakusuma) – Surabaya PP Rp1,3 jutaan

* Jakarta – Manado PP mulai Rp3 jutaan