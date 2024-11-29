Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Viral Tempat Cuci Piring Rumah Makan Pakai Air Sungai Kotor, Dampaknya Bisa Fatal!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |19:02 WIB
Viral Tempat Cuci Piring Rumah Makan Pakai Air Sungai Kotor, Dampaknya Bisa Fatal!
Viral cuci piring pakai air sungai penuh sampah. (Foto: TikTok Codebluuuu)
A
A
A

PUBLIK dihebohkan dengan video viral yang memerlihatkan tempat cuci piring salah satu tempat makan di Indonesia. Cara mencuci piringnya sangat tidak higienis karena menggunakan air sungai yang penuh sampah.

Video tersebut mulanya viral usai direaksi akun food vlogger, @codebluuuu. Ia tak habis pikir melihat seorang wanita mencuci piring di samping sungai yang kotor dan air yang keruh. Diduga, itu merupakan tempat cuci piring sebuah warung makan yang berlokasi di Palembang.

“Mendingan usaha doi yang bangkrut atau yang makan tutup usia?” tulis Codeblu.

Viralnya area cuci piring yang diduga warung makan itu mengundang rasa jijik para netizen. dr. Dion Haryadi, PN1, CHC, AlFO-K, melalui Instagram-nya, @dionharyadi pun merespons kotornga tempat cuci piring tersebut.

Dr. Dion mengatakan tentu area cuci piring yang tercemar dan kotor itu memiliki dampak buruk bagi kesehatan karena menjadi sarang jutaan bakteri berbahaya. Risiko ini bisa sangat berbahaya salah satunya di orang-orang tertentu seperti lansia, ibu hamil dan anak-anak.

“Di orang-orang yang sistem imunnya yang lebih rendah, mengonsumsi makanan di wadah yang tidak dicuci dengan baik itu bisa fatal,” kata dr. Dion dikutip Jumat (29/11/2024).

Dion mengatakan mengonsumsi makanan itu perlu di wadah yang dicuci bersih dengan air dan sabun. Pasalnya, ribuan bakteri jahat bisa menempel di wadah makanan tersebut dan bisa menjadi racun untuk tubuh.

Topik Artikel :
Higienis Cuci Piring Sampah Viral
