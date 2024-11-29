Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Keponakan Putri Diana Tiru Fashion Ikonik Kate Middleton, Anggun dengan Sentuhan Unik

Adelia Tiara Soesanto , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |17:27 WIB
Keponakan Putri Diana Tiru Fashion Ikonik Kate Middleton, Anggun dengan Sentuhan Unik
Keponakan Putri Diana Tiru Fashion Ikonik Kate Middleton, (Foto: Mike Marsland/WireImage)
LADY Amelia Spencer, keponakan mendiang Putri Diana, terus menarik perhatian publik dengan gaya busananya yang anggun. Tidak hanya mewarisi selera mode sang bibi, Amelia juga tampaknya mengadopsi beberapa trik fashion dari Kate Middleton, sang menantu mendiang Diana, yang dikenal sebagai ikon gaya Kerajaan Inggris.

Melansir dari InStyle pada Jumat (29/11/2024), Amelia memamerkan penampilan elegannya saat menghadiri acara peluncuran anggur Bird in Hand bersama saudara kembarnya, Lady Eliza Spencer. Dalam acara tersebut, ia mengenakan setelan dari Borgo de Nor berwarna biru tua dengan motif putih yang memikat.

Atasan berleher tinggi dengan detail bahu yang mengembang itu dipadukan dengan celana panjang senada, menciptakan tampilan formal sekaligus chic.

Namun, yang membuat gaya Amelia mencuri perhatian adalah cara uniknya menata busana. Blus tersebut, yang di situs resmi Borgo de Nor ditampilkan dengan pita di bagian depan, justru ia kenakan secara terbalik. Amelia mengikat pita tersebut di bagian belakang, menciptakan sentuhan modern yang mengingatkan pada eksperimen mode Kate Middleton.

Keponakan Putri Diana Tiru Fashion Ikonik Kate Middleton, Anggun dengan Sentuhan Unik
Keponakan Putri Diana Tiru Fashion Ikonik Kate Middleton, Anggun dengan Sentuhan Unik (Foto: Alamy/A/independent.co.uk)

Kate Middleton sendiri dikenal sering memodifikasi pakaian lamanya untuk menciptakan gaya baru. Sebagai contoh, dalam Trooping the Colour tahun ini, Kate menambahkan aksesori seperti pita dan ikat pinggang pada gaun Jenny Packham miliknya, memberikan nuansa segar tanpa harus membeli busana baru.

Pada 2019, Kate bahkan membalik cara mengenakan blus Gucci dengan memposisikan kancing di depan, berbeda dari desain asli yang seharusnya berkancing di belakang.

Inspirasi serupa terlihat jelas dalam gaya Amelia. Ia melengkapi busananya dengan tas Longchamp berwarna merah muda, anting berlian Chanel, serta sepatu hak hitam berujung lancip. Rambut pirangnya ditata sederhana dalam gaya kuncir kuda yang rapi, menonjolkan kecantikannya yang effortless.

Sementara itu, saudara kembarnya, Eliza Spencer, tampil tidak kalah menawan. Eliza memilih gaun hitam dari Lavish Alice yang dihiasi dengan korset tiruan bertabur mutiara dan berlian imitasi. Lengan gaun yang berumbai memberikan kesan glamor tanpa berlebihan.

Dalam unggahan di Instagram, Amelia menulis, “Malam untuk merayakan peluncuran Nest Egg JOY @birdinhandwine bersama wanita-wanita cantik ini ???? #NestEggJoy2020 #ad ????.” Keduanya memang sering terlihat menghadiri berbagai acara dan menjadi sorotan mode berkat pilihan busana mereka yang stylish.

 

