Tas Tote Merah Ceri Katie Holmes, Gaya Modern dengan Sentuhan Elegan ala Putri Diana

KATIE Holmes dikenal sebagai salah satu selebritas yang selalu setia dengan tas jinjing sederhana, namun berkelas.

Melansir dari Marie Claire pada Jumat (29/11/2023), selama beberapa bulan terakhir, ia terlihat sering menggunakan beberapa pilihan tas favoritnya, seperti tas kulit putih ramping dari Bevza dan tas cokelat klasik dari Khaite. Namun baru-baru ini, ada tambahan baru dalam koleksi tas yang ia kenakan, yaitu tas vintage merah ceri dari Tod’s yang sebenarnya sudah ia miliki sejak 2018.

Mengapa tas ini menarik perhatian? Tas Tod’s yang dipilih Holmes memiliki kaitan khusus dengan gaya Putri Diana. Mendiang putri Kerajaan Inggris ini memang dikenal sebagai penggemar merek Tod’s, hingga salah satu tas paling populer dari brand tersebut diberi nama “tas Di” sebagai penghormatan padanya. Banyak selebritas lain seperti Naomi Campbell, Nicole Kidman, dan Putri Caroline dari Monaco juga menggemari tas ini.

Meski tas Holmes sedikit berbeda dari “tas Di” yang lebih ikonik, pemilihan warnanya yang berani serta desainnya yang sporty dan praktis tetap memberikan nuansa penghormatan pada gaya kasual Putri Diana.

Kali ini, Holmes memadukan tas merah cerinya dengan rok slip merah anggur, sweter V-neck dari Falconeri, jaket denim abu-abu, dan sepatu Mary Jane kuning beludru. Kombinasi ini memancarkan kesan modern, namun tetap klasik dan elegan.

Katie Holmes bukan satu-satunya selebritas yang terinspirasi dari gaya ikonik Diana. Meghan Markle dan Jennifer Lopez juga pernah terlihat mengenakan aksesori yang serupa dengan koleksi mendiang Putri Diana, seperti tas Lady Dior yang juga dinamai berdasarkan namanya.

Gaya personal Putri Diana memang terus memberikan pengaruh besar pada mode selebritas modern. Dengan tas Tod’s merah cerinya, Katie Holmes berhasil menghidupkan kembali sentuhan klasik Diana ke dalam gaya masa kini yang tetap relevan dan berkelas.

(Kemas Irawan Nurrachman)