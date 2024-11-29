Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Nuon dan RCTI Sukses Gelar Puncak Indonesian Music Awards 2024

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |20:23 WIB
Nuon dan RCTI Sukses Gelar Puncak Indonesian Music Awards 2024
Puncak Indonesian Music Awards 2024, Studio RCTI+, Senin (25/11). (Foto: dok Langit Musik)
A
A
A

Okezone - NUON Digital Indonesia (Nuon) melalui Langit Musik bersama RCTI sukses menggelar malam puncak penghargaan Indonesian Music Awards (IMA) 2024. Dalam gelaran ini, sebanyak 15 juara dari berbagai kategori terpilih berdasarkan hasil voting dari 4 juta penggemar musik di seluruh Indonesia.

Disiarkan langsung dari studio RCTI+ pada Senin (25/11), acara ini dimeriahkan dengan penampilan spektakuler dari musisi papan atas Tanah Air seperti Radja, JKT48, Lesti Kejora, Juicy Luicy, For Revenge, dan deretan musisi lainnya.

CEO Nuon Aris Sudewo menyampaikan bahwa gelaran IMA 2024 merupakan pesta perayaan karya musik dalam negeri yang menampilkan semangat kolaborasi dan inovasi di industri kreatif.

“Kami sangat bangga dapat memberikan wadah bagi musisi Indonesia melalui Indonesian Music Awards 2024. Ini merupakan bentuk apresiasi atas kreativitas dan dedikasi mereka yang luar biasa dalam memajukan musik Tanah Air,” ujarnya.

Menurutnya, ajang penghargaan bergengsi ini berhasil menciptakan pengalaman yang berkesan dengan merangkul para penggemar musik di seluruh penjuru Tanah Air untuk mendukung musisi favorit mereka.

“Keberhasilan gelaran IMA 2024 ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami. Ini membuktikan bahwa industri musik dalam negeri tetap mendapatkan tempat istimewa di hati masyarakat, ucapnya.

“Terima kasih kepada seluruh penikmat musik yang telah memberikan suara mereka untuk mendukung para musisi,” tutur Aris.

Sementara itu, Programming & Acquisition Director RCTI Dini Putri menyampaikan, kesuksesan Indonesian Music Awards tahun ini yang merupakan gelaran untuk keempat kalinya, adalah wujud konsistensi RCTI bersama Nuon melalui Langit Musik dalam memberikan apresiasi kepada para musisi Tanah Air atas karya-karya yang telah diciptakan.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188178//alfamart_salurkan_bantuan_logistik_bencana_sumatra-duQE_large.jpg
Alfamart Gerak Cepat: Kerahkan 60 Truk Bantuan Senilai Rp2 Miliar untuk Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188159//bbnkb_kendaraan_hibah_bapenda-QqfF_large.jpg
Kendaraan Hibah Kini Bebas BBNKB di DKI Jakarta, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/11/3188093//peluncuran_jersey_pemain_ke_12_aqua-uFQ7_large.JPG
Kampanye Semangat AQUA, Semangat Kita: Ajak Masyarakat Dukung Garuda Squad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/11/3188058//menteri_umkm_maman_abdurrahman_saat_mengunjungi_acara_jakarta_x_beauty_2025-zve7_large.jpeg
Menteri UMKM Dorong Kosmetik Lokal Kuasai Pasar Domestik hingga Go Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188018//ruparupa_spaker_audio-xOvd_large.jpg
5 Kesalahan Umum saat Menggunakan Speaker Audio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/25/3188003//angkasatour-no98_large.jpg
Rekomendasi Travel Agency Terpercaya di Jakarta
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement