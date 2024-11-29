Nuon dan RCTI Sukses Gelar Puncak Indonesian Music Awards 2024

Okezone - NUON Digital Indonesia (Nuon) melalui Langit Musik bersama RCTI sukses menggelar malam puncak penghargaan Indonesian Music Awards (IMA) 2024. Dalam gelaran ini, sebanyak 15 juara dari berbagai kategori terpilih berdasarkan hasil voting dari 4 juta penggemar musik di seluruh Indonesia.

Disiarkan langsung dari studio RCTI+ pada Senin (25/11), acara ini dimeriahkan dengan penampilan spektakuler dari musisi papan atas Tanah Air seperti Radja, JKT48, Lesti Kejora, Juicy Luicy, For Revenge, dan deretan musisi lainnya.

CEO Nuon Aris Sudewo menyampaikan bahwa gelaran IMA 2024 merupakan pesta perayaan karya musik dalam negeri yang menampilkan semangat kolaborasi dan inovasi di industri kreatif.

“Kami sangat bangga dapat memberikan wadah bagi musisi Indonesia melalui Indonesian Music Awards 2024. Ini merupakan bentuk apresiasi atas kreativitas dan dedikasi mereka yang luar biasa dalam memajukan musik Tanah Air,” ujarnya.

Menurutnya, ajang penghargaan bergengsi ini berhasil menciptakan pengalaman yang berkesan dengan merangkul para penggemar musik di seluruh penjuru Tanah Air untuk mendukung musisi favorit mereka.

“Keberhasilan gelaran IMA 2024 ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami. Ini membuktikan bahwa industri musik dalam negeri tetap mendapatkan tempat istimewa di hati masyarakat, ucapnya.

“Terima kasih kepada seluruh penikmat musik yang telah memberikan suara mereka untuk mendukung para musisi,” tutur Aris.

Sementara itu, Programming & Acquisition Director RCTI Dini Putri menyampaikan, kesuksesan Indonesian Music Awards tahun ini yang merupakan gelaran untuk keempat kalinya, adalah wujud konsistensi RCTI bersama Nuon melalui Langit Musik dalam memberikan apresiasi kepada para musisi Tanah Air atas karya-karya yang telah diciptakan.