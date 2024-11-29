Advertisement
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

War Diskon Promo 12.12 di Tokopedia, Belanja Lebih Hemat dan Banyak Kejutan!

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |13:44 WIB
<i>War</i> Diskon Promo 12.12 di Tokopedia, Belanja Lebih Hemat dan Banyak Kejutan!
Ilustrasi Belanja War Diskon 12.12. (Foto: Dok Freepik)
AKHIR tahun selalu identik dengan momen spesial, terutama tanggal 12 Desember yang menjadi hari istimewa yang dinantikan oleh para pecinta belanja online di Indonesia. Pasalnya, tanggal tersebut diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Belanja Nasional.

Tentu momen ini sayang sekali dilewatkan, terlebih jika kamu sudah gajian dan ingin berburu diskon di Harbolnas tentu ini waktu yang pas saatnya belanja kebutuhan sehari-hari dan mewujudkan wish list barang-barang impian kamu yang sudah lama ingin  dibeli.

Pilihan belanja online terpercaya, menghadirkan barang berkualitas serta segudang promo menarik semua tersedia di Tokopedia. Salah satunya promo 12.12 atau promo tanggal cantik siap mewarnai hari mu dengan sederet diskon, cashback, dan flash sale yang gila-gilaan. 

Lewat Promo 12.12 Tokopedia kamu bisa berbelanja dengan puas berbagai keperluan dengan flash sale sampai dengan 90% dan cashback hingga ratusan ribu untuk berbagai macam produk dari kategori elektronik, otomotif, hingga fashion pria dan wanita.

Ingin anak tampil modis dan fashionable saat hari perayaan Hari Natal atau Tahun Baru? Tenang, kamu yang sedang mencari kebutuhan untuk sang buah hati seperti tas, sepatu, dan pakaian, Tokopedia siap memberikan flash sale besar-besaran untuk fashion anak mulai dari Rp50 ribu saja.

      
Telusuri berita women lainnya
