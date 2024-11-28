5 Potret INA Badvillain yang Ramai Diboikot Netizen Gegara Pakai Kaos Gambar Kakbah

PERSONEL grup KPop Badvillain, INA mendadak viral di kalangan penggemar KPop Tanah Air gegara memakai kaos bergambar Kakbah.

Hal tersebut bermula ketika Ina Badvillain membuat konten video dance challenge lagu 'Embrace It' di TikTok bersama Chloe Young.

Namun, netizen justru salah fokus dengan kaos hitam yang dikenakan INA dalam konten video tersebut karena memiliki gambar Kakbah berhias kristal pada bagian tengahnya.

Tak sedikit akhirnya yang dibuat penasaran dengan sosok INA Badvillain. Berikut beberapa potret cantiknya, melansir dari akun Instagram @ina.badvillain_.

1. Centil dengan rambut panjang

Dalam potret berikut, INA tampak tampil dengan gaya centilnya. Ia terlihat memainkan rambut panjangnya yang dikuncir dengan gaya pony tail.

2. Gaya SWAG saat selfie

Dalam potret ini INA tampak memamerkan gaya SWAG dirinya ketika sedang melakukan selfie di dalam mobil. Ia terlihat mengenakan jaket hodie dan topi hitam.

3. Gaya modis main skate

Rupanya, di balik bakat musiknya, INA juga memiliki hobi anti mainstream, yakni bermain papan skate. Gayanya juga tampak modis ketika sedang melakukan hobinya itu.