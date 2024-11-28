Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral INA Badvillain Dihujat Netizen Gegara Pakai Baju Gambar Kakbah, Netizen Serukan Boikot

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |20:56 WIB
Viral INA Badvillain Dihujat Netizen Gegara Pakai Baju Gambar Kakbah, Netizen Serukan Boikot
Viral INA Badvillain Dihujat Netizen Gegara Pakai Baju Gambar Kakbah (Foto: TikTok)
A
A
A

PERSONEL grup KPop BADVILLAIN, INA belakangan menjadi bulan-bulanan netizen. Pasalnya, ia mengenakan kaos bergambar Kakbah di salah satu konten video TikToknya. 

INA lantas viral dan banjir kritik dari sejumlah penggemar KPop. Mereka geram karena ia dinilai melecehkan agama Islam. 

Meski konten tersebut telah dihapus dari akun TikToknya, namun jejak digital konten tersebut masih berseliweran di media sosial. 

Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun TikToknya, @badvillain.

1. Bermula dari konten dance

Viral INA Badvillain Dihujat Netizen Gegara Pakai Baju Gambar Kakbah (Foto: TikTok)

INA mendadak viral usai ia mengunggah konten video dance challenge lagu 'Embrace It' di TikTok bersama Chloe Young.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kakbah Boikot viral Kpop
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187912//viral-f1zg_large.jpg
Kronologi Pemerkosa Wanita Difabel Tewas Dikeroyok dan Jasadnya Diseret Motor Keliling Kampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187869//pemerintah-X1Dq_large.jpg
Menhut: Misteri Kayu Gelondongan saat Banjir Sumatera Akan Terungkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187847//viral-Kpoa_large.jpg
Viral! Pemerkosa Wanita Difabel Diseret Motor Keliling Kampung dan Dipukuli Massa hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/194/3187844//anak_dandan-9zDs_large.jpg
Viral Tren Sephora Kids, Buat Anak-anak Dewasa Sebelum Waktunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/15/3187731//menkeu_purbaya-zUsr_large.jpg
Viral Momen Iseng Menkeu Purbaya Naik Moge Patwal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/624/3187700//reza_patria-085t_large.jpg
Viral Selamatkan Bendera Merah Putih Tetap Berkibar, Siswa SD Korban Banjir: Merdeka!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement