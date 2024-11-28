Viral INA Badvillain Dihujat Netizen Gegara Pakai Baju Gambar Kakbah, Netizen Serukan Boikot

, Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |20:56 WIB

PERSONEL grup KPop BADVILLAIN, INA belakangan menjadi bulan-bulanan netizen. Pasalnya, ia mengenakan kaos bergambar Kakbah di salah satu konten video TikToknya.

INA lantas viral dan banjir kritik dari sejumlah penggemar KPop. Mereka geram karena ia dinilai melecehkan agama Islam.

Meski konten tersebut telah dihapus dari akun TikToknya, namun jejak digital konten tersebut masih berseliweran di media sosial.

Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun TikToknya, @badvillain.

1. Bermula dari konten dance

INA mendadak viral usai ia mengunggah konten video dance challenge lagu 'Embrace It' di TikTok bersama Chloe Young.