HOME WOMEN LIFE

Tak Bisa Kerjakan Soal Matematika, Anak 10 Tahun Ini Hubungi Layanan Darurat

Adelia Tiara Soesanto , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |05:27 WIB
Tak Bisa Kerjakan Soal Matematika, Anak 10 Tahun Ini Hubungi Layanan Darurat
Tak Bisa Kerjakan Soal Matematika, Anak 10 Tahun Ini Hubungi Layanan Darurat, (Foto: Freepik)
SEORANG anak berusia 10 tahun di Wisconsin menjadi sorotan setelah menelepon 911 untuk meminta bantuan mengerjakan soal matematika. Insiden unik ini berakhir dengan seorang deputi sheriff datang ke rumahnya untuk memberikan bantuan langsung.

Merangkum dari UPI pada Kamis (28/11/2024), Kantor Sheriff Shawano County mengungkapkan bahwa panggilan tersebut diterima oleh operator 911, Kim Krause. Anak itu mengaku kesulitan menyelesaikan soal matematika dan menyatakan bahwa keluarganya juga "tidak pandai matematika."

Dalam unggahan di media sosial, kantor sheriff menjelaskan bahwa Krause dengan tenang menjelaskan kepada anak tersebut bahwa 911 bukan saluran yang tepat untuk masalah semacam itu. Meski demikian, ia tetap menawarkan bantuannya.

"Saya punya waktu, jadi saya bertanya apakah saya bisa membantunya," ungkap Krause. Sayangnya, soal desimal panjang yang diberikan anak tersebut juga sulit bagi Krause untuk diselesaikan. Akhirnya, ia memutuskan untuk menghubungi deputi sheriff yang berada di area terdekat.

Deputi Sheriff Chase Mason menerima panggilan tersebut dan segera menuju ke rumah anak tersebut. "Secara pribadi, saya juga tidak terlalu ahli dalam matematika, tetapi saya tetap ingin membantu," tulis Mason dalam laporannya.

Mason, yang memiliki anak tiri seusia dengan si penelepon, mengaku dapat memahami kebutuhan anak tersebut. Ia duduk bersama anak itu dan bersama-sama menyelesaikan soal matematika yang menjadi masalah.

Menurut unggahan di Facebook, Mason berhasil membantu anak itu menyelesaikan soal terkait desimal. "Anak muda itu terlihat lega dan berterima kasih atas bantuan kami," tulis pihak sheriff dalam unggahan tersebut.

 

