7 WAGS Timnas Indonesia yang Berprofesi Model, Si Cantik Pendamping Para Pesepakbola

Dalam dunia sepak bola, selain aksi di lapangan, kehidupan pribadi para pemain juga kerap menjadi sorotan. Salah satu yang menarik perhatian adalah kekasih atau istri para pemain, yang sering disebut sebagai WAGs (Wives and Girlfriends).

Tak hanya mendukung pasangan mereka dari tribun, beberapa WAGs Timnas Indonesia memiliki latar belakang yang mengagumkan, termasuk berprofesi sebagai model.

Berikut ini adalah daftar WAGs Timnas Indonesia yang berprofesi model:

1. Pien Boonen – Jay Idzes

Pien Boonen adalah kekasih dari pemain naturalisasi Indonesia, Jay Idzes. Wanita berdarah Belanda ini dikenal sebagai model profesional di tanah kelahirannya. Wajah cantik dan pesona Pien sukses memikat hati Jay Idzes. Meski jarang mengunggah momen kebersamaan di media sosial, hubungan mereka tetap terjaga dengan baik.

2. Luna Bijl – Maarten Paes

Luna Bijl adalah model asal Belanda yang kini menjadi kekasih Maarten Paes, salah satu pemain yang dihubungkan dengan Timnas Indonesia. Wanita kelahiran 4 Februari 1998 ini memiliki karier cemerlang di dunia fashion internasional.

Dia bahkan masuk dalam daftar top 50 model dunia dan sering tampil di panggung brand besar seperti Chanel dan Louis Vuitton. Pesonanya yang memikat menjadikan Luna sebagai salah satu WAGs Timnas Indonesia yang menonjol.