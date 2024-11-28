Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 WAGS Timnas Indonesia yang Berprofesi Model, Si Cantik Pendamping Para Pesepakbola

Kesya Fatharani Shafa , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |04:36 WIB
7 WAGS Timnas Indonesia yang Berprofesi Model, Si Cantik Pendamping Para Pesepakbola
WAGS Timnas Indonesia yang Berprofesi Model, Si Cantik Pendamping Para Pesepakbola, (Foto: Instagram Luna Bijl)
A
A
A

Dalam dunia sepak bola, selain aksi di lapangan, kehidupan pribadi para pemain juga kerap menjadi sorotan. Salah satu yang menarik perhatian adalah kekasih atau istri para pemain, yang sering disebut sebagai WAGs (Wives and Girlfriends). 

Tak hanya mendukung pasangan mereka dari tribun, beberapa WAGs Timnas Indonesia memiliki latar belakang yang mengagumkan, termasuk berprofesi sebagai model.

Berikut ini adalah daftar WAGs Timnas Indonesia yang berprofesi model:

1. Pien Boonen – Jay Idzes

WAGS Timnas Indonesia yang Berprofesi Model, Si Cantik Pendamping Para Pesepakbola
WAGS Timnas Indonesia yang Berprofesi Model, Si Cantik Pendamping Para Pesepakbola

Pien Boonen adalah kekasih dari pemain naturalisasi Indonesia, Jay Idzes. Wanita berdarah Belanda ini dikenal sebagai model profesional di tanah kelahirannya. Wajah cantik dan pesona Pien sukses memikat hati Jay Idzes. Meski jarang mengunggah momen kebersamaan di media sosial, hubungan mereka tetap terjaga dengan baik.

2. Luna Bijl – Maarten Paes

WAGS Timnas Indonesia yang Berprofesi Model, Si Cantik Pendamping Para Pesepakbola
WAGS Timnas Indonesia yang Berprofesi Model, Si Cantik Pendamping Para Pesepakbola

Luna Bijl adalah model asal Belanda yang kini menjadi kekasih Maarten Paes, salah satu pemain yang dihubungkan dengan Timnas Indonesia. Wanita kelahiran 4 Februari 1998 ini memiliki karier cemerlang di dunia fashion internasional. 

Dia bahkan masuk dalam daftar top 50 model dunia dan sering tampil di panggung brand besar seperti Chanel dan Louis Vuitton. Pesonanya yang memikat menjadikan Luna sebagai salah satu WAGs Timnas Indonesia yang menonjol.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031/epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187196/richa-wx5k_large.jpg
Profil dan Potret Richa Novisha, Istri Mendiang Gary Iskak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement