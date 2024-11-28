Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Demi Anak, Sarwendah Tan dan Ruben Onsu Tetap Berhubungan Baik Paska Bercerai

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |00:27 WIB
Demi Anak, Sarwendah Tan dan Ruben Onsu Tetap Berhubungan Baik Paska Bercerai
Demi Anak, Sarwendah Tan dan Ruben Onsu Tetap Berhubungan Baik Paska Bercerai (Foto: Instagram Sarwendah)
Sarwendah Tan menegaskan jika dirinya masih menjalin hubungan baik dengan Ruben Onsu setelah resmi bercerai. Hal ini dilakukan semata-mata demi kepentingan anak.

Sarwendah dan Ruben dinyatakan resmi bercerai pada 2 September 2024. Meski berstatus sebagai tergugat, Sarwendah dipercaya memegang hak asuh anak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Ya memang baik karena ada anak. Kan anak juga bareng, masa kita harus berantem-berantem," ujar Sarwendah di Kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Mantan personel grup vokal Cherrybelle itu menegaskan, dirinya tak ingin perceraian tersebut berdampak para anak-anaknya. Apalagi, ia khawatir kalau sang buah hati terganggu dengan pemberitaan rumah tangganya dengan Ruben yang beredar di media sosial.

"Aku tuh nggak mau anak-anak ngeliat media sosial atau apapun itu kan nggak bisa dihapus ya. Kita udah hapus satu-satu udah banyak yang copy. Aku live aja 24 jam, orang ada yang record 24 jam itu juga. Jadi ya kayak ya udah aku nggak mau ada memori-memori kurang baik," jelasnya.

