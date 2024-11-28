Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Benarkah Shampo Bisa Menimbulkan Uban? Ini Penjelasannya

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |21:27 WIB
Benarkah Shampo Bisa Menimbulkan Uban? Ini Penjelasannya
Benarkah Shampo Bisa Menimbulkan Uban? Ini Penjelasannya, (Foto: Freepik)
Shampo bisa menimbulkan uban, benarkah? Jika genetika atau penuaan adalah penyebabnya, tidak ada yang dapat mencegah atau membalikkan prosesnya.

Namun, merawat rambut yang beruban dapat mengembalikan pigmentasi warna jika kerontokan tersebut disebabkan oleh kondisi medis. Jika diet dan kekurangan vitamin menjadi penyebab rambut memutih sebelum waktunya, mengatasinya dapat membalikkan masalah atau mencegahnya bertambah parah.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (28/11/2024), Okezone telah merangkum shampo bisa menimbulkan uban, sebagai berikut.

Shampo Bisa Menimbulkan Uban

Pewarna rambut dan produk rambut kimia, bahkan shampo dalam beberapa kasus dapat menyebabkan rambut beruban sebelum waktunya. Banyak dari produk ini mengandung bahan berbahaya yang mengurangi melanin.

Hidrogen peroksida yang terdapat dalam banyak pewarna rambut adalah salah satu bahan kimia berbahaya tersebut. Penggunaan produk pemutih rambut secara berlebihan juga pada akhirnya akan menyebabkan rambut memutih.

Meskipun uban tidak dapat dikembalikan seperti semula jika batang rambut kekurangan melanin, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperlambat dan mencegah munculnya uban prematur:

 

