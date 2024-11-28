Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Kenapa Black Friday Dirayakan Setiap Hari Jumat Keempat Bulan November?

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |20:36 WIB
Kenapa Black Friday Dirayakan Setiap Hari Jumat Keempat Bulan November?
Kenapa Black Friday Dirayakan Setiap Hari Jumat Keempat Bulan November? (Foto: Telegraf)
A
A
A

Black Friday dirayakan setiap hari jumat keempat karena mulanya merupakan hari istimewa di Amerika Serikat. Hari ini dirayakan pada hari Jumat terakhir bulan November setiap tahunnya. 

Dalam beberapa tahun, bisa juga dirayakan pada hari Jumat kelima bulan November. Contohnya Black Friday tahun ini, jatuh pada tanggal 29 November 2024 yang merupakan Jumat kelima.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (28/11/2024), Okezone telah merangkum Black Friday dirayakan setiap hari Jumat keempat, sebagai berikut.

Black Friday Dirayakan Setiap Hari Jumat Keempat

Black Friday adalah hari setelah hari libur Thanksgiving di Amerika yang dirayakan pada Kamis keempat bulan November. Karena merupakan hari libur di Amerika Serikat, hari ini telah lama menjadi hari yang populer bagi konsumen untuk mulai berbelanja keperluan Natal.

Selama 20 tahun terakhir, pengecer besar mulai menawarkan diskon dan barang murah pada hari ini menjadi semakin populer. Bagi sebagian orang, Black Friday melambangkan momen ketika para pengecer, yang biasanya beroperasi “dalam kondisi rugi”, akhirnya bergerak “dalam kondisi untung” berkat semua penjualan yang terjadi setelah Thanksgiving. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/11/27/194/1257209/mengintip-hebohnya-black-friday-oPK33cCmrU.jpg
Mengintip Hebohnya Black Friday
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/320/3090658//black-friday-di-tengah-penurunan-daya-beli-hingga-diskon-besar-besaran-sC4iPIfB7w.jpg
Black Friday di Tengah Penurunan Daya Beli hingga Diskon Besar-besaran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement