Kenapa Black Friday Dirayakan Setiap Hari Jumat Keempat Bulan November?

Black Friday dirayakan setiap hari jumat keempat karena mulanya merupakan hari istimewa di Amerika Serikat. Hari ini dirayakan pada hari Jumat terakhir bulan November setiap tahunnya.

Dalam beberapa tahun, bisa juga dirayakan pada hari Jumat kelima bulan November. Contohnya Black Friday tahun ini, jatuh pada tanggal 29 November 2024 yang merupakan Jumat kelima.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (28/11/2024), Okezone telah merangkum Black Friday dirayakan setiap hari Jumat keempat, sebagai berikut.

Black Friday Dirayakan Setiap Hari Jumat Keempat

Black Friday adalah hari setelah hari libur Thanksgiving di Amerika yang dirayakan pada Kamis keempat bulan November. Karena merupakan hari libur di Amerika Serikat, hari ini telah lama menjadi hari yang populer bagi konsumen untuk mulai berbelanja keperluan Natal.

Selama 20 tahun terakhir, pengecer besar mulai menawarkan diskon dan barang murah pada hari ini menjadi semakin populer. Bagi sebagian orang, Black Friday melambangkan momen ketika para pengecer, yang biasanya beroperasi “dalam kondisi rugi”, akhirnya bergerak “dalam kondisi untung” berkat semua penjualan yang terjadi setelah Thanksgiving.