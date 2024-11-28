5 Inspirasi Model Gamis Terbaru yang Elegan dan Stylish

Okezone - Setiap muslimah tentu ingin tampil elegan, anggun, dan stylish. Nah, salah satu fashion item yang dapat membantu dalam mewujudkan penampilan tersebut adalah gamis. Apalagi, sekarang ada banyak model gamis terbaru yang dapat dijadikan sebagai pilihan.

Hal ini karena fashion muslim selalu mengikuti perkembangan dan tren terbaru yang ada. Oleh karena itu, langsung simak informasi di bawah ini untuk mendapatkan inspirasi berbagai model gamis terbaru, yuk!

Gamis adalah salah satu fashion item yang dapat memberikan kepraktisan dalam berbusana. Nah, berikut ini adalah beberapa model gamis terbaru yang bisa dijadikan sebagai ide atau inspirasi OOTD sesuai kebutuhan. Beberapa model gamis ini pun cocok untuk kamu yang sedang membutuhkan outfit sehari-hari atau acara formal hingga bagi seorang content creator yang membutuhkannya untuk membuat konten.

1. Gamis Plisket