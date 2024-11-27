5 Potret Mesra Ayu Ting Ting dengan Ridho Rhoma di ADI 2024, Duet Bawakan Lagu Bollywood

AYU Ting Ting sukses mencuri perhatian di ajang Anugerah Dangdut Indonesia (ADI) 2024 yang digelar di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (27/11/2024) malam.

Bukan hanya sukses meraih penghargaan pada ajang Anugerah Dangdut Indonesia (ADI) 2024, namun karena penampilan kolaborasinya dengan Ridho Rhoma. Berikut beberapa potret penampilan kolaborasi Ayu Ting Ting dengan Ridho Rhoma.

1. Nyanyikan lagu Bollywood

Ayu Ting Ting tampil membawakan salah satu lagu Bollywood nan romantis bersama Ridho Rhoma di atas panggung ADI 2024. Suara merdu mereka menyanyikan lagu tersebut pun sudah tak perlu diragukan lagi.

2. Tampil bak pasangan serasi

Tak hanya tampil kompak dengan suara nan merdu. Ayu Ting Ting dan Rodho Rhoma juga sukses tampil bak pasangan serasi.

Ayu tampil memukau dalam balutan kemben dress berwarna pink dengan aksen bling-bling yang memancarkan kesan glamor. Sementara Ridho tampak gagah dalam setelan jas berwarna navy.

3. Chemistry nan memukau

Penampilan kolaborasi Ayu Ting Ting dan Ridho Rhoma juga sukses memukau penonton. Mereka terpukau dengan chemistry dari keduanya ketika menyanyikan lagu India tersebut.