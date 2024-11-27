Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Kocak Master Limbad di Anugerah Dangdut Indonesia 2024, Boneka Labubu Bikin Salfok

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |21:35 WIB
5 Potret <i>Kocak</i> Master Limbad di Anugerah Dangdut Indonesia 2024, Boneka Labubu Bikin <i>Salfok</i>
5 Potret Kocak Master Limbad di Anugerah Dangdut Indonesia 2024 (Foto: MNCTV)
A
A
A

PERHELATAN Anugerah Dangdut Indonesia 2024 yang digelar di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (27/11/2024) malam, diwarnai kejutan. Pasalnya, pesulap Master Limbad tiba-tiba hadir di tengah panggung saat nominasi akan dibacakan oleh host dan grup vokal 7icons. 

Alih-alih membawa nuansa menyeramkan, penampilan Master Limbad kali ini justru bikin salah fokus. Berikut beberapa potretnya. 

1. Bawa boneka Labubu kesayangan

5 Potret Kocak Master Limbad di Anugerah Dangdut Indonesia 2024 (Foto: MNCTV)

Di ajang ADI 2024, Master Limbad memang tampil dengan kostum dan dandanan serbahitam seperti biasanya. 

Hanya saja, kali ini dia sukses bikin penonton salah fokus dengan gantungan boneka Labubu yang tampak digantung di saku bajunya.

2. Beraksi bersama 7icons

5 Potret Kocak Master Limbad di Anugerah Dangdut Indonesia 2024 (Foto: MNCTV)

Usai menghebohkan penonton dengan boneka Labubu kesayangannya, Master Limbad kemudian sukses mencuri perhatian karena beraksi bareng grup vokal 7icons. 

Bukan untuk bernyanyi, namun untuk adu kekuatan menggunakan tang besi untuk dipatahkan. 

3. Sukses bikin Irfan Hakim tercengang

5 Potret Kocak Master Limbad di Anugerah Dangdut Indonesia 2024 (Foto: MNCTV)

Aksi Master Limbad tak hanya sukses mencuri perhatian penonton dan para anggota grup vokal 7icons, namun juga membuat Irfan Hakim sebagai host tercengang. 

 

Halaman:
1 2
      
