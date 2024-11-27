Momen Keluarga Haji Faisal Nyoblos Tanpa Fuji, Netizen Langsung Julid

FADLY Faisal membagikan momen mencoblos untuk memilih kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 pada hari ini, Rabu (27/11/2024) di Instagramya.

Kekasih Maudy Effrosina ini datang ke TPS 031 bersama orangtuanya, Haji Faisal dan Dewi Zuhriati dan kakaknya, Frans Faisal. Sementara adiknya, Fuji tak terlihat di sana.

Fadly Faisal dan keluarga tampak berjalan kaki dengan penuh suka cita menuju TPS. Lalu, Fadly membagikan foto dirinya dan sang kakak yang semringah di bilik suara.

Sementara Haji Faisal full senyum saat memamerkan surat suara sebelum mencoblos pasangan Cagub dan Cawagub Jakarta. Tak ketinggalan, mantan kekasih Rebecca Klopper ini juga membagikan potret dirinya memammerkan jari kelingking dengan tinta ungu sebagai bukti dirinya sudah menggunakan hak suaranya.

Lantas, di mana Fuji berada?

Hal ini lah yang menggugah rasa penasaran netizen. Sebab di Pemilu Februari 2024 lalu, Fuji tampak nyoblos bersama keluarganya.

Hingga saat ini, Fuji belum memamerkan potret dengan jari kelingking bertinta ungu. Di Instagram Story-nya, dia hanya membagikan pemandangan pegunungan dan sawah yang sejuk hingga suasana sedang di pantai.

Fuji diduga sedang berada di Jogja sebab dia mengunggah ulang unggahan dari MUA asal Jogja yang begitu senang bisa bertemu dengannya.

Beberapa netizen yang penasaran pun menanyakan kepada Fadly Faisal mengenai keberadaan Fuji. Alih-alih nge-gas, Fadly Faisal menjawab dengan candaan.