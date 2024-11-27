Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Keluarga Haji Faisal Nyoblos Tanpa Fuji, Netizen Langsung Julid

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |21:13 WIB
Momen Keluarga Haji Faisal Nyoblos Tanpa Fuji, Netizen Langsung Julid
Keluarga Haji Faisal. (Foto: IG Fadly)
A
A
A

FADLY Faisal membagikan momen mencoblos untuk memilih kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 pada hari ini, Rabu (27/11/2024) di Instagramya. 

Kekasih Maudy Effrosina ini datang ke TPS 031 bersama orangtuanya, Haji Faisal dan Dewi Zuhriati dan kakaknya, Frans Faisal. Sementara adiknya, Fuji tak terlihat di sana.

Fadly Faisal dan keluarga tampak berjalan kaki dengan penuh suka cita menuju TPS. Lalu, Fadly membagikan foto dirinya dan sang kakak yang semringah di bilik suara.

Sementara Haji Faisal full senyum saat memamerkan surat suara sebelum mencoblos pasangan Cagub dan Cawagub Jakarta. Tak ketinggalan, mantan kekasih Rebecca Klopper ini juga membagikan potret dirinya memammerkan jari kelingking dengan tinta ungu sebagai bukti dirinya sudah menggunakan hak suaranya.

Lantas, di mana Fuji berada?

Hal ini lah yang menggugah rasa penasaran netizen. Sebab di Pemilu Februari 2024 lalu, Fuji tampak nyoblos bersama keluarganya. 

Hingga saat ini, Fuji belum memamerkan potret dengan jari kelingking bertinta ungu. Di Instagram Story-nya, dia hanya membagikan pemandangan pegunungan dan sawah yang sejuk hingga suasana sedang di pantai. 

Fuji diduga sedang berada di Jogja sebab dia mengunggah ulang unggahan dari MUA asal Jogja yang begitu senang bisa bertemu dengannya. 

Beberapa netizen yang penasaran pun menanyakan kepada Fadly Faisal mengenai keberadaan Fuji. Alih-alih nge-gas, Fadly Faisal menjawab dengan candaan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/194/3186852//fuji-NyiT_large.jpg
3 Potret Lawas Fuji Saat Masih Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/612/3185083//fuji-6tpH_large.jpg
5 Fakta Fuji Pakai Gelang Bertahtakan 175 Berlian Seharga Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/194/3185082//fuji-whUc_large.jpg
Fuji Pakai Gelang Bertahtahkan 175 Berlian, Harganya Setara Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3184964//fujianti_utami_putri-PO60_large.jpg
Fuji Pakai Gelang Mewah, Harganya Capai Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/298/3182954//fuji-uKLJ_large.jpg
Momen Ulang Tahun Fuji, Netizen Salfok Kuenya Unik Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/611/3173582//fuji-cVXA_large.jpg
Fuji Masuk Nominasi The 100 Most Beautiful Faces 2025, Lalui Seleksi Ketat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement