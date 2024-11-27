Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Pacar Bule Penyanyi Cilik Leony, Disebut Mirip Dul Jaelani

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |18:30 WIB
5 Potret Pacar Bule Penyanyi Cilik Leony, Disebut Mirip Dul Jaelani
5 Potret Pacar Bule Penyanyi Cilik Leony
A
A
A

MANTAN penyanyi cilik Leony Vitria belakangan kian terang-terangan memamerkan hubungan asmaranya dengan pria bule asal New Zealand yang diketahui bernama Charles Seaman.

Terbaru, Leony tampak mengajak sang kekasih di momen gala premier film yang turut dibintanginya. Di momen tersebut, dia tampil kompak dengan Charles.

Namun, penampilan kekasih Leony justru sukses membuat netizen salah fokus. Berikut beberapa potret kebersamaan mereka, melansir dari akun Instagram @leonyvh, Rabu (27/11/2024).

1. Kompak pakai wastra

5 Potret Pacar Bule Penyanyi Cilik Leony (Foto: Instagram)

Di momen tersebut, Leony tampak kompak tampil modis dengan outfit wastra bersama sang kekasih.

Pelantun lagu ‘Katanya’ ini tampil cantik dengan one set polos berwarna bata, yang dipadukan dengan outer motif tenun berwarna senada.

Sementara sang kekasih, tampil gagah dengan atasan kaos polos putih yang dipadukan dengan luaran kemeja berwarna beige motif tenun.

2. Disebut mirip Dul Jaelani

5 Potret Pacar Bule Penyanyi Cilik Leony (Foto: Instagram)

Namun, netizen justru dibuat salah fokus dengan penampilan kekasih Leony. Pasalnya, perawakan pria tersebut disebut sangat mirip dengan Dul Jaelani. 

Tak hanya dari wajahnya, namun juga gaya rambut gondrongnya yang keriting ikal dan sesekali dikuncir. Hanya saja, pacar Leony memiliki warna rambut pirang. 

3. Liburan bareng

5 Potret Pacar Bule Penyanyi Cilik Leony (Foto: Instagram)

Leony juga kerap mengajak sang kekasih liburan bareng ke berbagai destinasi di Indonesia. Salah satunya, terlihat dalam potret berikut ketika keduanya berlibur ke Danau Toba di Medan. 

 

Halaman:
1 2
      
