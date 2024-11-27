Fokus Cari Cuan, Ayu Ting Ting Diprotes Anak karena Pilih Kerja di Momen Tahun Baru

PEDANGDUT Ayu Ting Ting memastikan kalau dirinya tak akan menjalani liburan bersama keluarga pada akhir tahun ini. Berbeda dari tahun lalu, di akhir 2024 ini ibu satu anak itu memilih untuk fokus bekerja.



Ayu merasa sudah banyak pengeluaran beberapa bulan terakhir. Alhasil, ia harus lebih menghemat uang demi mencapai target selanjutnya.



"Kalau saya sih nungguin job ya. Liburan tahun ini nggak, karena udah banyak pengeluaran dan jalan-jalan juga udah banyak. Tahun ini kalau ada job ya saya ambil," kata Ayu Ting Ting di Kawassn Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024).



Keputusan itu rupanya menuai protes dari sang anak, Bilqis Khumairah Razak. Sebab, Bilqis merasa liburan akhir tahun sudah menjadi agenda wajib bagi keluarganya.



"Udah pasti komplain dong, anak umur segitu. Wah dia mah pikirannya jauh pengennya, masa bilang 'coba ke UK aja bu'. Dia mah emaknya nyari duit tinggal diperes gitu ya," ungkap Ayu.



Di sisi lain, Ayu juga berusaha memberikan pengertian kepada Bilqis agar sang anak memahami keputusannya itu. Dia pun bersyukur karena Bilqis tak sampai merajuk.



"Tapi aku kasih pengertian yaa, untungnya dia anak yang mengerti. Jadi kalau dikasih tau 'Jangan ya nak ya kita tabung dulu, tahun depan kalau ada rejeki baru ke UK' gitu," lanjutnya.

(Qur'anul Hidayat)