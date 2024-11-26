Terinspirasi dari Game Mobile Legend, Pasangan Ini Naik Motor Bentuk Harimau

Terinspirasi dari Game Mobile Legend, Pasangan Ini Naik Motor Bentuk Harimau

Mobile Legend salah satu game yang digemari oleh banyak orang. Saking sukanya, banyak hal-hal yang terinspirasi dari game tersebut.

Seperti baru-baru ini viral di media sosial pasangan terlihat sedang menikmati momen berdua di atas motor. Namun yang mencuri perhatian adalah kendaraan bermotor yang mereka pakai berbentuk harimau.

“POV ketemu Irithel Spell Sprint,” tulus pemilik akun X @arifmuhammad0392, Selasa (26/11/2024).

Pemilik akun tersebut nampak sedang berada di jalan menggunakan motor. Kemudian di depannya ada pengguna motor lain yang cukup menarik perhatian.

Terinspirasi dari Game Mobile Legend, Pasangan Ini Naik Motor Bentuk Harimau

Pasalnya, kendaraan yang dikendarai pasangan ini dimodifikasi bentuk harimau yang mirip seperti asli. Bahkan di bagian depan motornya terdapat kepala harimau yang cukup menyeramkan.