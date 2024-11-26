Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Terinspirasi dari Game Mobile Legend, Pasangan Ini Naik Motor Bentuk Harimau

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |21:21 WIB
Terinspirasi dari Game Mobile Legend, Pasangan Ini Naik Motor Bentuk Harimau
Terinspirasi dari Game Mobile Legend, Pasangan Ini Naik Motor Bentuk Harimau
A
A
A

Mobile Legend salah satu game yang digemari oleh banyak orang. Saking sukanya, banyak hal-hal yang terinspirasi dari game tersebut.

Seperti baru-baru ini viral di media sosial pasangan terlihat sedang menikmati momen berdua di atas motor. Namun yang mencuri perhatian adalah kendaraan bermotor yang mereka pakai berbentuk harimau. 

“POV ketemu Irithel Spell Sprint,” tulus pemilik akun X @arifmuhammad0392, Selasa (26/11/2024).

Pemilik akun tersebut nampak sedang berada di jalan menggunakan motor. Kemudian di depannya ada pengguna motor lain yang cukup menarik perhatian.

Terinspirasi dari Game Mobile Legend, Pasangan Ini Naik Motor Bentuk Harimau
Terinspirasi dari Game Mobile Legend, Pasangan Ini Naik Motor Bentuk Harimau

Pasalnya, kendaraan yang dikendarai pasangan ini dimodifikasi bentuk harimau yang mirip seperti asli. Bahkan di bagian depan motornya terdapat kepala harimau yang cukup menyeramkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
game online Mobile Legends viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement