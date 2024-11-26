Rayyanza Ulang Tahun ke-3, Gisel Bagikan Momen Salting Bertemu Gempi

Rayyanza Malik Ahmad atau cipung merayakan ulang tahunnya pada hari ini, Selasa (26/11/2024). Putra bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini genap berusia tiga tahun.

Kedua orangtuanya serta sang kakak, Rafathar pun merayakan ulang tahun Rayyanza dengan berkumpul bersama dengan penuh ke hangatan di rumah. Rayyanza juga mendapat kado istimewa dari pengasuhnya, Sus Rini.

Rayyanza yang dikenal dengan sapaan Cipung itu selalu menjadi pusat perhatian. Tingkah polah Cipung ini kerap kali memancing senyum bahagia hingga tawa. Kepintarannya di usia yang baru menginjak tiga tahun itu pun kerap kali bikin takjub.

Sehingga hari ulang tahunnya pun turut dirayakan oleh banyak orang yang ikut gemas dengan segala tingkahnya, termasuk Gisella Anastasia.

Melalui unggahan Instagram Story akun pribadinya, mantan istri Gading itu membagikan potret saat jalan-jalan bersama keluarga Raffi Ahmad.