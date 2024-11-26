Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Perempuan Ini Beli Baju Online Rp800 Ribu, Pas Datang Bikin Ngelus Dada

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |19:45 WIB
A
A
A

Belanja online sudah menjadi tren sejak lama. Hanya menggunakan gadget, kita sudah bisa mendapatkan barang yang diinginkan.

Namun, saat belanja online harus tetap hati-hati yah. Pilih toko yang memang sudah terpercaya, karena kalau salah-salah bisa kena tipu.

Pengalaman tak mengenakan dirasakan oleh seorang perempuan saat belanja online. Pengalaman tersebut dibagikan oleh akun TikTok @sisasisakonser.

Dalam video tersebut, pemilik akun membagikan pengalaman temannya yang membeli baju dari sebuah situs internasional seharga Rp800 ribu, namun hasilnya jauh dari harapan.

Menurut unggahan itu, baju yang dibeli berupa blazer hitam panjang dengan desain payet silver yang terlihat mewah di bagian pinggang dan lengan. Dari gambar di situs itu juga gaun tersebut nampak elegan. 

Saat barangnya tiba, perempuan tersebut kaget karena barangnya tidak sesuai dengan harapan. Blazer yang datang justru memiliki bahan yang tipis dengan payet yang hanya berupa cetakan, bukan payet asli seperti pada foto di situs.

Parahnya, cetakan motif payet tersebut terlihat buram dan kualitas keseluruhan sangat mengecewakan. Bahkan, kancing blazer tampak nyaris lepas karena benang yang tidak dijahit rapi.

Sebenarnya, harga blazer ini adalah Rp600 ribu, namun setelah pajak impor dan biaya pengiriman, total yang dibayarkan mencapai Rp800 ribu.

 

