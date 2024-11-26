Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Duta Sheila On 7 Ungkap Alasan Rumah Tangganya Bisa Harmonis Selama 21 Tahun

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |18:18 WIB
Duta Sheila On 7 Ungkap Alasan Rumah Tangganya Bisa Harmonis Selama 21 Tahun
Duta Sheila On 7 Ungkap Alasan Rumah Tangganya Bisa Harmonis Selama 21 Tahun, (Foto: Instagram Duta Sheila on 7)
A
A
A

Rumah tangga Duta Sheila On 7 telah berjalan selama 21 tahun. Saat menikah pada Juni 2003 silam, usia Duta masih 23 tahun sementara istrinya, Adelia 20 tahun. Hubungan mereka pun selalu harmonis tanpa diterpa isu miring selama 21 tahun menjalani kehidupan rumah tangga. 

Melihat rumah tangganya yang harmonis, Duta pun kerap disebut-sebut sebagai lelaki idaman. Mengenai komentar itu, Duta merespons dengan santai.

"Itu kan orang, saya taunya diidamkan istri saya," ujar Duta ditemui di Kelapa Gading belum lama ini. 

Menurutnya, dia dan sang istri masih terus belajar untuk membina rumah tangga bersama dan proses belajar itu tak akan pernah berakhir.

"Selama pernikahan itu masih berjalan, proses belajar terus jalan," ungkapnya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/612/3013644/usung-ramah-lingkungan-dan-halal-snap-clean-jadi-alternatif-kebutuhan-rumah-tangga-f2xWbgzpFm.jpg
Usung Ramah Lingkungan dan Halal, Snap Clean Jadi Alternatif Kebutuhan Rumah Tangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/612/2965007/fakta-sedih-di-balik-anniversary-pernikahan-ria-ricis-dan-teuku-ryan-x2UnghvnYl.jpg
Fakta Sedih di Balik Anniversary Pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/612/2964855/ramai-video-dakwah-oki-setiana-dewi-soal-nasihat-rumah-tangga-netizen-urusin-adiknya-dulu-yogSAnR54k.jpg
Ramai Video Dakwah Oki Setiana Dewi Soal Nasihat Rumah Tangga, Netizen: Urusin Adiknya Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/612/2951495/mau-nikah-7-pertanyaan-ini-wajib-dibicarakan-dengan-pasangan-UOTNfjE9ln.jpg
Mau Nikah? 7 Pertanyaan Ini Wajib Dibicarakan dengan Pasangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/612/2943196/5-potret-mesra-wirang-birawa-dan-istri-sebelum-dugaan-tindak-kdrt-4jgetGxOf5.jpg
5 Potret Mesra Wirang Birawa dan Istri Sebelum Dugaan Tindak KDRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/612/2928910/arti-raut-wajah-teuku-ryan-saat-ria-ricis-tak-datang-di-wisuda-ini-kata-psikolog-PbnirMo9lc.jpg
Arti Raut Wajah Teuku Ryan saat Ria Ricis Tak Datang di Wisuda, Ini Kata Psikolog
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement