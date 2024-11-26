Duta Sheila On 7 Ungkap Alasan Rumah Tangganya Bisa Harmonis Selama 21 Tahun

Duta Sheila On 7 Ungkap Alasan Rumah Tangganya Bisa Harmonis Selama 21 Tahun, (Foto: Instagram Duta Sheila on 7)

Rumah tangga Duta Sheila On 7 telah berjalan selama 21 tahun. Saat menikah pada Juni 2003 silam, usia Duta masih 23 tahun sementara istrinya, Adelia 20 tahun. Hubungan mereka pun selalu harmonis tanpa diterpa isu miring selama 21 tahun menjalani kehidupan rumah tangga.

Melihat rumah tangganya yang harmonis, Duta pun kerap disebut-sebut sebagai lelaki idaman. Mengenai komentar itu, Duta merespons dengan santai.

"Itu kan orang, saya taunya diidamkan istri saya," ujar Duta ditemui di Kelapa Gading belum lama ini.

Menurutnya, dia dan sang istri masih terus belajar untuk membina rumah tangga bersama dan proses belajar itu tak akan pernah berakhir.

"Selama pernikahan itu masih berjalan, proses belajar terus jalan," ungkapnya.