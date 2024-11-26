Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Bukan Galau, Wanita Ini Beribadah Salat di Tengah Konser Bernadya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |15:18 WIB
Bukan Galau, Wanita Ini Beribadah Salat di Tengah Konser Bernadya
Bukan Galau, Wanita Ini Beribadah Salat di Tengah Konser Bernadya (Foto: Antara)
A
A
A

Konser Bernadya jadi salah satu acara musik yang tengah digandrungi anak muda Indonesia saat ini. Penyanyi yang kini tengah naik daun itu begitu fenomenal dan konsernya pun selalu dipadati penonton.

Baru-baru ini peristiwa unik terjadi di tengah konser musisi yang tengah hits itu. Momen itu viral usai diunggah akun TikTok, @cruellda. Terlihat momen saat Bernadya bernyanyi di salah satu festival musik dan disaksikan para penonton.

Uniknya, terlihat salah satu penonton yang justru menunaikan ibadah salat di tengah momen Bernadya melakukan konsernya.

“Nonton Bernadya galau, nonton Bernadya salat,” tulis akun itu dikutip Selasa (26/11/2024).

Bukan Galau, Wanita Ini Beribadah Salat di Tengah Konser Bernadya
Bukan Galau, Wanita Ini Beribadah Salat di Tengah Konser Bernadya

Para penonton di acara tersebut nampak enjoy sembari duduk di hamparan rumput saat Bernadya tampil di atas panggung. Alih-alih ikutan galau, salah satu penonton justru unik karena tetap melaksanakan ibadah salatnya.

Halaman:
1 2
      
