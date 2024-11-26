Gen Z Jangan Kalap! Ini 5 Tips Belanja Hemat saat Promo Pilkada Besok

PILKADA 2024 akan berlangsung pada Rabu (27/11/2024). Momen ini turut menjadi pesta rakyat dan ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Di momentum Pilkada 2024 besok, banyak restoran maupun toko-toko yang memberikan promo besar-besaran dna bisa dinikmati setelah mencoblos pilihan Anda. Beragam promonya pun bisa Anda pilih dan dinikmati bersama kerabat dan keluarga.

Banyaknya promo di Pilkada 2024 ini tentu akan menggoda para shopaholic, termasuk pada Gen Z. Bila tak dikontrol, tentu Anda bisa kalap saat belanja di momen tanggal kembar.

Untuk itu, Anda perlu memerhatikan beberapa tips agar tidak impulsif saat menikmati promo Pilkada 2024. Seperti apa tips jitunya? Yuk simak informasinya melansir Frugal and Thriving, Selasa (26/11/2024).

1. Pertimbangkan Belanjaan

Anda bisa menghindari impulsive buying di promo Pilkafa dengan mempertimbangkan belanjaan. Luangkan waktu untuk memikirkan apa yang perlu dibeli dengan yang tidak.

Coba untuk mencatat belanjaan yang diperlukan terlebih dahulu. Dengan begitu, Anda akan tahu barang apa saja yang diperlukan dengan hanya keinginan semata.

2. Membuat Budget

Kemudian membuat budget atau membatasi anggaran sebelum belanja di promi Pilkada. Setelah mempertimbangkan barang apa saja yang diperlukan, pastikan barang-barang itu tidak melebihi budget yang Anda batasi. Pastikan untuk menaati budget tersebut agar tidak impulsif.

3. Periksa Toko Lainnya

Jangan langsung tergiur dengan harga murah dan promo besar-besaran di satu toko. Coba untuk cek tokoh lainnya dan bandingkan harga tersebut. Dengan memastikan beberapa harga di toko lainnya, Anda jadi memiliki referensi dan bisa memilih harga terendah atau dengan promo yang paling menarik.