Cerita Syifa Hadju Diganggu Makhluk Halus saat Sholat: Dia Nunjukin Muka Jeleknya

ARTIS Syifa Hadju menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya. Kekasih El Rumi itu tampaknya cukup sensitif dengan kehadiran mahluk halus. Syifa Hadju bahkan mengaku pernah diganggu oleh makhluk halus saat sedang sholat.

"Kayak dia sering nunjukin mukanya dia yang jelek gitu kalau aku lagi sholat," kata Syifa Hadju saat berbincang dengan Titi Kamal, dikutip dari Instagram @rumpi_gosip, Selasa (26/11/2024).

Mendengar cerita Syifa Hadju, Titi Kamal terkejut sambil merasa ketakutan. Pasalnya, pengalaman mistis Syifa Hadju itu mirip dengan kisah film Makmum yang dibintangi oleh Titi Kamal.

"Serius de, merinding," sahut Titi Kamal.

Alhasil kekasih El Rumi itu tidak khusyuk saat sholat, bahkan ia harus tiga kali mengulang sholatnya.