Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cipung Ulang Tahun Ke-3, Suster Rini Tulis Pesan Manis

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |07:51 WIB
Cipung Ulang Tahun Ke-3, Suster Rini Tulis Pesan Manis
Rayyanza alias Cipung. (Foto: IG Suster Rini)
A
A
A

RAYYANZA Malik Ahmad alias Cipung hari ini berbahagia menyambut ulang tahunnya yang ke-3 pada Selasa (26/11/2024). Di momen ulang tahun putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini, sang pengasuh, suster Rini Perdiyanti menuliskan pesan haru untuk Cipung.

Pesan itu ditulis suster Rini di akun Instagram-nya, @riniperdiyanti. Ia begitu senang dekaligus terharu Cipung yang kini semakin besar dan usianya mulai menginjak tiga tahun.

“Masya Allah Tabarakallah waktu begitu cepat berlalu Rayyanza hari ini tepat 3th.. terima kasih sudah banyak memberikan kebahagian buat sus & keluarga,” tulis suster Rini.

Tak cuma pesan manis, Suster Rini juga mengunggah foto menggemaskan Cipung dengan rambut jambulnya. Terlihat senyum menggemaskan Cipung diunggahan spesial dari suster Rini ini.

Pengasuh adik Rafathar itu juga menunjukan kado sederhana yang ia belikan untuk Cipung. Kado tersebut dibungkus dengan tulisan pesan-pesan bijak untuk cucu Rieta Amalia itu.

Cipung Ultah

“Selamat Ulang tahun. Semoga Rayyanza menjadi anak yang soleh. Sayang papa dan mama. Semakin rajin menuntut ilmunya,” tambah suster Rini.

Raffi Ahmad sendiri telah memberikan ucapan manis untuk Cipung yang berulang tahun hari ini. Meski sang anak masih tertidur, suami Nagita Slavina ini tetap menghujani Rayyanza dengan ucapan hangat dan ciuman.

“Ajja selamat ulang tahun, panjang umur sayang,” ucap Raffi Ahmad.

Netizen lainnya pun ikut berbahagia di ulamg tahun ke-3 Rayyanza alias Cipung. Mereka ramai-ramai memberikan ucapan dan doa untuk Cipung agar selalu menjadi anak baik dan sehat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/629/3181698//rayyanza-2q3r_large.jpg
Momen Gemas Rayyanza Jadi Host Podcast
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/629/3181603//raffi-hzpd_large.jpg
Raffi Ahmad Dituding Eksploitasi Anak karena Rayyanza Punya Podcast Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/194/3181153//vino_g_bastian-37FK_large.jpg
Momen Vino G Bastian Rela Pakai Baju Pink saat Temani Putrinya Nonton Konser BLACKPINK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178463//potret_sederet_artis_antarkan_kelulusan_anak_kuliah_psb_academy_hingga_oxford_university-LaW4_large.jpg
Potret Sederet Artis Antarkan Kelulusan Anak Kuliah, PSB Academy hingga Oxford University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/629/3176606//rayanza-QyjE_large.jpg
4 Potret Gemas Rayyanza Ikutan Lomba Marathon Kids, Pamer Medali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/629/3176312//mulan-jyi1_large.jpg
Mulan Jameela Hadiri Wisuda Putranya di Jepang, Rafly Aziz Pakai Blangkon
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement