Cipung Ulang Tahun Ke-3, Suster Rini Tulis Pesan Manis

RAYYANZA Malik Ahmad alias Cipung hari ini berbahagia menyambut ulang tahunnya yang ke-3 pada Selasa (26/11/2024). Di momen ulang tahun putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini, sang pengasuh, suster Rini Perdiyanti menuliskan pesan haru untuk Cipung.

Pesan itu ditulis suster Rini di akun Instagram-nya, @riniperdiyanti. Ia begitu senang dekaligus terharu Cipung yang kini semakin besar dan usianya mulai menginjak tiga tahun.

“Masya Allah Tabarakallah waktu begitu cepat berlalu Rayyanza hari ini tepat 3th.. terima kasih sudah banyak memberikan kebahagian buat sus & keluarga,” tulis suster Rini.

Tak cuma pesan manis, Suster Rini juga mengunggah foto menggemaskan Cipung dengan rambut jambulnya. Terlihat senyum menggemaskan Cipung diunggahan spesial dari suster Rini ini.

Pengasuh adik Rafathar itu juga menunjukan kado sederhana yang ia belikan untuk Cipung. Kado tersebut dibungkus dengan tulisan pesan-pesan bijak untuk cucu Rieta Amalia itu.

“Selamat Ulang tahun. Semoga Rayyanza menjadi anak yang soleh. Sayang papa dan mama. Semakin rajin menuntut ilmunya,” tambah suster Rini.

Raffi Ahmad sendiri telah memberikan ucapan manis untuk Cipung yang berulang tahun hari ini. Meski sang anak masih tertidur, suami Nagita Slavina ini tetap menghujani Rayyanza dengan ucapan hangat dan ciuman.

“Ajja selamat ulang tahun, panjang umur sayang,” ucap Raffi Ahmad.

Netizen lainnya pun ikut berbahagia di ulamg tahun ke-3 Rayyanza alias Cipung. Mereka ramai-ramai memberikan ucapan dan doa untuk Cipung agar selalu menjadi anak baik dan sehat.