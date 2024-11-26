Rani Zamala Akui Oplas karena Insecure Komentar Pedas Netien: Mukaku Dibilang Tua

PEDANGDUT Rani Zamala melakukan operasi plastik (oplas) karena minder ketika tampil di depan publik. Rani meyakini kecantikan menjadi salah satu modal penting dalam menggeluti industri hiburan.

Selain itu, Rani juga mengaku sempat mendapat komentar negatif dari netizen mengenai tampilan wajah sebelumnya. Wanita 26 tahun itu bahkan sempat dinilai punya wajah lebih tua dari usianya saat ini.

"Oplas karena memang faktor utamanya pertama insecurity. Jadi merasa kurang pede sama yang sebelumnya. Karena memang bisa dibilang faktornya juga karena sering dikomentari netizen. Bilang muka tua, terus 'percuma buat berkarya, percuma buat lagu kalau nggak viral karena mukanya biasa aja'. Jadi memang faktor utamanya adalah insecurity," kata Rani Zamala di Kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

Sejatinya, keinginan Rani untuk melakukan oplas sudah dirasakan sejak dua tahun silam. Namun, karena masih ada keraguan, ia terpaksa menunda keputusannya untuk oplas.

"Jadi baru tahun ini bisa udah siap operasi di Korea. Durasi pengerjaan kemarin aku di operasi hampir sembilan jam," kata dia.