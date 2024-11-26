Cerita Rian DMasiv Nyaris Tersambar Api saat Manggung, Sampai Emosi ke Penyelenggara

RIAN DMasiv akhirnya buka suara setelah nyaris tersambar api ketika manggung di sebuah konser pada September lalu. Kala itu, pemilik nama asli Rian Ekky Pradipta tersebut mengaku cukup emosi dan menyayangkan kejadian tersebut.



"Untungnya kemarin pake jaket kulit. Jadi, kayak ketahan gitu. Masih-masih terselamatkan lah," ucap pelantun Jangan Menyerah tersebut di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, belum lama ini.



Rian dan para personel DMasiv lainnya pun langsung melakuka meeting dadakan bersama penyelenggara acara. Mereka mengevaluasi persiapan acara setelah adanya kejadian tersebut.



"Waktu selesai acara kita langsung brief deh. Langsung kita panggil semua orang-orang yang bertanggung jawab. Dan, ini nggak boleh gini lagi nih," tuturnya.



"Cukup marah sih setelah panggung. Tapi, ya Alhamdulillah yang penting kan selamat ya," sambung sang vokalis.



Sebagai frontman, Rian merasa harus lebih berhati-hati lagi ketika tampil di atas panggung.



Dia berharap kejadian serupa tak terulang sehingga membahayakan nyawanya dan personel lain.



"Kita juga harus lebih hati-hati, lebih detail lagi. Ngasih tahu kondisi panggung dan lain-lain. Karena, memang situasinya kan kadang-kadang ada yang ya manajemen kita mungkin lupa, nge-check dulu," ucap dia.



"Untungnya ke depan kita pastikan tidak ada lagi kejadian seperti itu," tambah Rian.

(Qur'anul Hidayat)