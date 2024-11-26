Mau Tau Cara Memilih Foundation yang Tepat Buat Kamu, Simak Tips Berikut Ya

Mau Tau Cara Memilih Foundation yang Tepat Buat Kamu, Simak Tips Berikut Ya

Memilih foundation yang tepat memang menjadi tantangan tersendiri. Banyaknya pilihan yang tersedia di pasaran, perlu di perhatikan dengan baik agar tidak salah pilih.

Berikut beberapa tips yang bisa membantu kamu untuk bisa menemukan foundation yang tepat dan sesuai dengan jenis kulit kamu:

1. Kenali Jenis Kulit Kamu

Step paling awal dalam memilih foundation adalah pahami dulu jenis kulit kamu. Untuk kulit sensitif bisa menggunakan foundation yang memiliki kandungan lembut dan bebas pewangi untuk menghindari iritasi.

Jika kamu memiliki kulit yang berminyak, pilihlah foundation dengan formula matte atau bebas minyak, cocok untuk mengontrol kilap di wajah. Jenis kulit kering, kamu bisa menggunakan foundation yang dapat memberikan kelembapan ekstra dan hasil dewy.