Waspada, Sering Nail Art dan Terpapar Sinat UV Berisiko Terkena Kanker Kulit

Nail art atau menghias kuku dengan kutek di salon kecantikan, kini jadi rutinitas para wanita metropolitan. Mempercantik kuku dengan barbagai desain dan warna juga bisa menambah rasa percaya diri.

Namun, kebiasaan melakukan nail art justru berbahaya lho! Salah satunya disebabkan dari sinar UV yang digunakan untuk mengeringkan dan membuat kutek jadi lebih awet.

Hal ini diungkap dr. Gerry Adrian lewat akun TikTok-nya, @gerryadrianw. Ia mengatakan penggunaan sinar UV berlebih pada tangan dan kuku saat nail art bisa berisiko terkena kanker kulit langka, acral lentiginious melanoma.

“Kutek gel yang disinari UV bisa memicu kanker kuku yang mematikan,” kata dr. Gerry dikutip Selasa, (26/11/2024).

Kasus tersebut nyatanya pernah terjadi pada seorang wanita bernama Karolina Jasko yang mengalami kanker kulit tersebut pada tahun 2016. Diketahui penyebabnya akibat Karolina kerap melakukan nail art secara rutin setiap bulan dalam kurun waktu bertahun-tahun.

Wanita itu mulanya mengalami garis hitam di bagian kuku ibu jarinya. Kemudian, kondisinya diperparah dengan timbuk bengkak.

“Ini kanker kulit super langka. Kanker tipe ini sangat ganas dan juga termasuk kanker yang menyebabkan penyanyi Bob Marley meninggal dunia,” jelas dr. Gerry.

Alhasil, wanita tersebut harus melakukan amputasi pada sebagian ibu jarinya. Hal ini menyebabkan bagian jempol tersebut tak bisa lagi ditumbuhi kuku akibat kanker kulit tersebut.

Melansir New York Times, paparan sinar UV saat nail art menyebabkan kerusakan mitokondria dan DNA pada sel yang tersisa. Para peneliti menemukan bahwa satu sesi berdurasi 20 menit mengakibatkan 20-30% kematian sel, sedangkan tiga sesi berturut-turut menyebabkan 65-70% sel yang terpapar mati.