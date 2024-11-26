Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Waspada, Sering Nail Art dan Terpapar Sinat UV Berisiko Terkena Kanker Kulit

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |22:36 WIB
Waspada, Sering Nail Art dan Terpapar Sinat UV Berisiko Terkena Kanker Kulit
Waspada, Sering Nail Art dan Terpapar Sinat UV Berisiko Terkena Kanker Kulit, (Foto: Freepik)
A
A
A

Nail art atau menghias kuku dengan kutek di salon kecantikan, kini jadi rutinitas para wanita metropolitan. Mempercantik kuku dengan barbagai desain dan warna juga bisa menambah rasa percaya diri.

Namun, kebiasaan melakukan nail art justru berbahaya lho! Salah satunya disebabkan dari sinar UV yang digunakan untuk mengeringkan dan membuat kutek jadi lebih awet.

Hal ini diungkap dr. Gerry Adrian lewat akun TikTok-nya, @gerryadrianw. Ia mengatakan penggunaan sinar UV berlebih pada tangan dan kuku saat nail art bisa berisiko terkena kanker kulit langka, acral lentiginious melanoma. 

“Kutek gel yang disinari UV bisa memicu kanker kuku yang mematikan,” kata dr. Gerry dikutip Selasa, (26/11/2024).

Kasus tersebut nyatanya pernah terjadi pada seorang wanita bernama Karolina Jasko yang mengalami kanker kulit tersebut pada tahun 2016. Diketahui penyebabnya akibat Karolina kerap melakukan nail art secara rutin setiap bulan dalam kurun waktu bertahun-tahun.

Wanita itu mulanya mengalami garis hitam di bagian kuku ibu jarinya. Kemudian, kondisinya diperparah dengan timbuk bengkak.

“Ini kanker kulit super langka. Kanker tipe ini sangat ganas dan juga termasuk kanker yang menyebabkan penyanyi Bob Marley meninggal dunia,” jelas dr. Gerry.

Alhasil, wanita tersebut harus melakukan amputasi pada sebagian ibu jarinya. Hal ini menyebabkan bagian jempol tersebut tak bisa lagi ditumbuhi kuku akibat kanker kulit tersebut.

Melansir New York Times, paparan sinar UV saat nail art menyebabkan kerusakan mitokondria dan DNA pada sel yang tersisa. Para peneliti menemukan bahwa satu sesi berdurasi 20 menit mengakibatkan 20-30% kematian sel, sedangkan tiga sesi berturut-turut menyebabkan 65-70% sel yang terpapar mati.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/483/2956840/kuku-berubah-menjadi-kuning-ini-penyebabnya-FfZap2c6ci.jpg
Kuku Berubah Menjadi Kuning, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/487/2948972/mengapa-kuku-tangan-lebih-cepat-tumbuh-dibanding-kaki-ini-faktanya-vJ4cLX1z78.jpg
Mengapa Kuku Tangan Lebih Cepat Tumbuh Dibanding Kaki? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/481/2916572/kuku-kaki-raffi-ahmad-hancur-mengelupas-gegara-semangat-berolahraga-bCFUHkJdeA.jpg
Kuku Kaki Raffi Ahmad Hancur Mengelupas, Gegara Semangat Berolahraga?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/483/2866158/5-cara-hilangkan-kebiasaan-menggigit-kuku-cegah-infeksi-saluran-pencernaan-50TQhTyBPw.jpg
5 Cara Hilangkan Kebiasaan Menggigit Kuku, Cegah Infeksi Saluran Pencernaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/17/481/2800041/duh-studi-sebut-manicure-memicu-ruam-reaksi-alergi-CYfFmhmpbL.JPG
Duh! Studi Sebut Manicure Memicu Ruam Reaksi Alergi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/612/3152427//viral_hari_pertama_menantu_wanita_masak_di_rumah_mertua_netizen_gagal_fokus_dengan_kuku_panjangnya-rKso_large.jpg
Viral! Hari Pertama Menantu Wanita Masak di Rumah Mertua, Netizen Gagal Fokus dengan Kuku Panjangnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement