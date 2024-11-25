5 Potret Tiara Andini Bawa 2 Piala IMA 2024 Sekaligus, Ekspresi Haru Campur Cemberut Jadi Sorotan

TIARA Andini sukses mencuri perhatian di malam ajang Indonesian Music Awards 2024, yang digelar di Studio RCTI, Jakarta, Senin malam, (25/11/2024).

Bukan hanya karena penampilan cantiknya, namun juga karena dua piala penghargaan yang sukses ia boyong sekaligus. Di ajang penghargaan ini, Tiara Andini sukses memenangkan dua kategori sekaligus.

Ekspresi Tiara Andini saat memenangkan dua kategori sekaligus di ajang IMA 2024 tersebut juga sukses mencuri perhatian. Berikut beberapa potretnya.

1. Cantik dengan dress bernuansa gold

Di momen spesial tersebut, Tiara Andini tampil cantik dalam balutan gaun dengan nuansa warna gold yang mewah dan elegan. Gaun tersebut juga memiliki detail korset dan lengan baloon yang membuat penampilan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol itu kian cantik.

2. Menang kategori 'Songwriter of The Year'

Tiara Andini sukses dibuat terkejut karena namanya dipanggil sebagai pemenang di kategori 'Songwriter of The Year'. Ia lantas berjalan ke atas panggung untuk mengambil piala pertamanya itu dan mengungkapkan rasa syukurnya.

3. Menang kategori 'Song of The Year'

Rupanya, kejutan untuk Tiara Andini tak berhenti sampai di situ saja. Ia kembali dipanggil saat pembaca nominasi mengumumkan pemenang kategori 'Song of The Year' lewat lagu 'Kupu-Kupu', yang merupakan lagu kolaborasinya dengan Anindyo Baskoro, Arya Aditya Ramadhya, dan Ilma Ibrahim Isa.