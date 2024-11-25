LESTI Kejora sukses memenangkan kategori ‘Collaboration of The Year’ di perhelatan nominasi Indonesian Music Awards (IMA) 2024, yang digelar di Studio RCTI, Jakarta, Senin malam, (25/11/2024).
Melalui lagu kolaborasinya dengan Judika yang berjudul ‘Bukan Karena Tak Cinta’, Lesti sukses memenangkan salah satu kategori di nominasi musik bergengsi tersebut.
Menariknya, alih-alih didampingi Judika, di momen tersebut, Lesti justru didampingi langsung oleh suami tercinta, Rizky Billar, sebagai perwakilan.
Berikut beberapa potret mesra Lesti dan Rizky Billar di momen IMA 2024.