5 Potret Rizky Billar Dampingi Lesti Menang Nominasi IMA 2024, Duet Mesra di Panggung

LESTI Kejora sukses memenangkan kategori ‘Collaboration of The Year’ di perhelatan nominasi Indonesian Music Awards (IMA) 2024, yang digelar di Studio RCTI, Jakarta, Senin malam, (25/11/2024).

Melalui lagu kolaborasinya dengan Judika yang berjudul ‘Bukan Karena Tak Cinta’, Lesti sukses memenangkan salah satu kategori di nominasi musik bergengsi tersebut.

Menariknya, alih-alih didampingi Judika, di momen tersebut, Lesti justru didampingi langsung oleh suami tercinta, Rizky Billar, sebagai perwakilan.

Berikut beberapa potret mesra Lesti dan Rizky Billar di momen IMA 2024.

1.Momen bahagia menang kategori