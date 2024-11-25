Kisah Luna Bijl, Super Model Cantik Kekasih Maarten Paes yang Hobi Kickboxing dan Motocross

Luna Bijl, super model cantik kekasih Maarten Paes, tengah viral di kalangan pecinta sepakbola tanah air. Tidak hanya cantik, ia rupanya hobi kickboxing dan juga motocross.

Viralnya Luna Bijl berawal, saat dirinya hadir menonton langsung pertandingan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duduk di antara puluhan ribu suporter timnas garuda, Bijl mengenakan jersey timnas bernamakan Paes.

Pasca laga yang berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia itu, tampak Maarten Paes datang menghampiri sang kekasih. Keduanya pun terlihat berpelukan dan merayakan kemenangan skuad garuda.

Karena hal inilah, sosok Luna Bijl menjadi sorotan netizen Indonesia. Terlebih, paras cantik dan kemesraannya bersama Paes membuat banyak netizen yang iri melihatnya.

Luna Bijl sendiri merupakan super model dunia yang berasal dari Belanda. Lebih spesifik, perempuan kelahiran 04 Februari 1998 itu adalah model fesyen yang menjadi inspirasi mendiang Karl Legerfeld.

Bijl saat ini menduduki posisi 50 besar model di industri fesyen dunia. Pada tahun 2018 silam, wajahnya bahkan menghiasi 8 sampul majalah Vogue termasuk Vogue Paris yang sangat terkenal.

Luna Bijl Hobi Kickboxing dan Motocross

Meski dikenal sebagai seorang super model fesyen yang feminim, kekasih Maarten Paes itu rupanya memiliki hobi yang tidak biasa. Luna Bijl diketahui memiliki hobi kickboxing dan juga motocross, dua hobi yang kurang familiar untuk kalangan perempuan.

Sebagai seorang model top dunia, Luna Bijl telah mendapatkan banyak pengakuan termasuk top 50 model dunia versi Models.com. Dirinya merupakan model asal Belanda pertama yang berhasil mendapatkan kesempatan menjadi model dua sampul Vogue dalam satu tahun.