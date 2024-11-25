Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kocak, Cerita Mpok Alpa Kewalahan saat Bayi Kembarnya Berebut ASI

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |17:27 WIB
Kocak, Cerita Mpok Alpa Kewalahan saat Bayi Kembarnya Berebut ASI
Kocak, Cerita Mpok Alpa Kewalahan saat Bayi Kembarnya Berebut ASI
A
A
A

Mpok Alpa dan suaminya, Ajie Darmaji, tengah menikmati keseruan mengurus anak kembar yang diberi nama Raffi Ahmad Darmadina dan Raffa Ahmad Darmadina yang lahir pada 8 Oktober 2024.

Di balik kebahagiaannya itu, ada cerita lucu yang terselip saat mereka mengurus dua buah hatinya. Diakui Mpok Alpa, memiliki anak kembar memang tak semudah yang dibayangkan.

Oleh karena itu, ia dan sang suami berkomitmen kompak dalam merawat bayi kembarnya.

"Kerjasama itu biasanya malem, kita berdua masih bisa bercanda 'lucu ya, kita kayak punya mainan dua, seorang satu'. Terus dia nggak bisa ngantengin, jadi tukeran dan dia pegang yang anteng, gue pegang yang rewel, karena nggak mau sama bapaknya," kata Mpok Alpa di Kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Di sisi lain, wanita bernama asli Nina Carolina itu bersyukur karena tak menemui kendala dalam masa menyusui.

Halaman:
1 2
      
