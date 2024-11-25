Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Begini Hubungan Nadia Raisya dengan Marselino Ferdinan Usai Putus, Tak Risih Masih Sering Dikaitkan

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |14:04 WIB
Begini Hubungan Nadia Raisya dengan Marselino Ferdinan Usai Putus, Tak Risih Masih Sering Dikaitkan
Nadia Raisya. (Foto: IG)
A
A
A

MARSELINO Ferdinan mencuri perhatian setelah dua kali menjebol gawang Arab Saudi saat membela Timnas Indonesia dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua gol dari Marselino ini pun membawa kemenangan bagi Skuad Garuda dalam laga krusial di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Selasa, 19 November 2024. 

Aksinya itu pun menuai respons positif dari netizen hingga unggahan terbaru Marselino banjir pujian. Bukan hanya Marselino, mantan kekasihnya Nadia Raisya juga ikut menuai sorotan hingga unggahan di media sosialnya banjir komentar pujian untuk Marselino.

Saat masih menjalin hubungan, Nadia memang kerap menyaksikan laga timnas sekaligus mendukung Marselino secara langsung di GBK.

Meski masih kerap dikaitkan dengan Marselino, Nadia mengaku tak merasa risih. Justru dia selalu mendukung Marselino yang membela Timnas Indonesia karena hubungan mereka baik-baik saja pasca putus.

Nadia Raisya

"Gak risih sih, nggak pernah, aku support sampai sekarang nggak musuhan dan kita baik-baik aja," ujar Nadia Raisya di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, belum lama ini. 

Halaman:
1 2
      
