Wanita Ini Hidup 10 Tahun dengan Serpihan Kayu Tertancap di Matanya, (Foto: Jam Press/@snwinthepnw)

Apa jadinya jika ada sebuah benda asing tertancap di mata, bukan berhari melainkan selama bertahun-tahun. Itulah yang dialami oleh Sydney White, seorang wanita asal North Idaho, Amerika Serikat. Sydney mengungkapkan bahwa serpihan kayu kecil telah berada di matanya selama satu dekade.

Melansir dari whatsthejam, Senin (25/11/2024), semua bermula ketika Sydney mengikuti tur bersama keluarganya di sebuah tempat wisata. Pada saat itu, pemandu tur sedang memperlihatkan pekerjaan bangunan di atas mereka, dan Sydney menengadah untuk melihat. Tiba-tiba, ia merasakan nyeri tajam di mata kirinya yang tidak kunjung hilang.

Beberapa minggu setelahnya, rasa sakit dan kemerahan di matanya perlahan mulai menghilang. Namun, ia baru menyadari ada sesuatu yang tersangkut di matanya. “Potongan kecil kayu masuk ke bola mata saya,” kata Sydney.

Serpihan kayu tersebut cukup mengganggu karena menimbulkan rasa tidak nyaman dan menyebabkan sakit saat menekan kelopak di area tersebut. Akan tetapi, Sydney memutuskan saat ini untuk tidak mencabutnya.

Sydney menyatakan bahwa ia akan mempertimbangkan untuk mengangkatnya jika dokter mata menyarankan, tetapi hingga saat ini tidak ada anjuran medis untuk melakukannya.

“Mungkin ada risiko infeksi jika dikeluarkan, tetapi selalu ada kemungkinan itu mempengaruhi penglihatan saya,” ujarnya.

Sydney membagikan pengalamannya di akun pribadi tiktoknya, langsung menarik perhatian dan ditonton lebih dari 422.000 kali. Dalam video tersebut, ia memperbesar kamera untuk memperlihatkan serpihan kayu yang tertancap di sklera (bagian putih mata), yang sangat dekat dengan iris. Sydney juga menambahkan keterangan lucu, “Hei, ada sedikit kayu di matamu.”