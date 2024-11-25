Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Posting Foto Bareng Anak Istri, Chicco Jerikho: Pelukan Hangat Mereka Tempat Saya Pulang Setiap Harinya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |09:02 WIB
<i>Posting</i> Foto Bareng Anak Istri, Chicco Jerikho: Pelukan Hangat Mereka Tempat Saya Pulang Setiap Harinya
Chicco Jerikho dan keluarga. (Foto: IG Chicco)
AKTOR Chicco Jerikho memamerkan potret keluarga kecil mereka di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, terlihat sang istri Putri Marino duduk di samping Chicco Jerikho dan dan anak semata wayang mereka Surinala Carolina Jarumilind berada di pangkuan sang ayah, tengah berpose duduk di atas sopa.

Diakui Chicco bahwa momen foto bersama istri dan anak itu memang terlihat sederhana, namun itu menjadi hal yang paling menyenangkan baginya.

"Kebersamaan keluarga kecil saya adalah hal yang sederhana, tapi menjadi sebuah momen yang paling menyenangkan bagi saya," tulis Chicco Jerikho di Instagram @chicco.jerikho, dikutip Minggu (24/11/2024).

Apalagi ditambah dengan sang anak yang kini sudah bisa banyak bercerita semakin menambah lengkap kebahagiaan Chicco Jerikho dan Putri Marino. "Mendengarkan cerita Suri, atau sekedar makan bersama menjadi sebuah pelengkap hari," ungkap Chicco Jerikho.

Bertemu dan bercengkrama bersama anak istri juga menjadi tempat pulang bagi dirinya. "Pelukan hangat mereka berdua adalah tempat saya pulang setiap harinya," beber Chicco Jerikho. 

Melihat unggahan itu, banyak netizen hingga rekan-rekan artis ikut senang dan mendoakan semoga rumah tangga mereka selalu bahagia dan harmonis dijauhkan dari orang ketiga.

"My favorite family," kata Happy Salma.

"Aduuuu senengnyaaaaa gemeessssss!! sehat bahagia selalu papa, mama, dan nunittttt," tulis @mar***.

"Jangan ada yg ganggu keluarga ini!" pinta @wrs***.

 

