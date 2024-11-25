Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Penampakan Bioskop di Madura Sepi Tanpa Pengunjung, Merinding Euy!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |08:02 WIB
Viral Penampakan Bioskop di Madura Sepi Tanpa Pengunjung, Merinding <i>Euy</i>!
Viral bioskop sepi pengunjung. (Foto: TikTok)
A
A
A

BIOSKOP merupakan salah satu tempat umum yang ramai dikunjungi masyarakat. Beragam film terbaru ditayangkan dan jadi salah satu tempat favorit banyak orang.

Namun, bagaimana jadinya bila bioskop justru terlihat sepi dan menyeramkan? Seperti bioskop satu ini yang berlokasi di Sumenep, Madura.

Video penampakan sepinya bioskop di Madura itu diunggah akun TikTok, @palnoism. Netizen itu mengaku pertama kali mengunjungi bioskop di Madura dan terkejut mengetahui tak ada satu pun penonton yang mengunjunginya.

“First time ke bioskop daerah Madura. Kayak rumah hantu, mana minimal 4 orang baru bisa tayang filmnya,” tulis akun tersebut.

Video tersebut memerlihatkan kondisi bioskop yang tak seluas teater pada umumnya. Terlihat tak ada orang di bagian loket maupun di area tempat camilan di bioskop tersebut.

Telusuri berita women lainnya
