Cara Umi Pipik Sikapi Hujatan Netizen ke Abidzar Al Ghifari, Mengaku Sudah Kebal

ABIDZAR Al Ghifari belakangan memang kerap jadi sasaran hujatan netizen. Apalagi setelah beredar foto diduga mirip Abidzar yang sedang memamerkan alat kelaminnya viral di media sosial.

Kini Abidzar juga melakoni peran yang cukup intim bersama Carissa Perusset lawan mainnya di film Guna-Guna Istri Muda.

Terkait hujatan yang ditujukan kepada Abidzar, sang ibu yaitu Umi Pipik mengatakan itu memang sudah risiko menjadi artis.

"Ya itu wajar lah, namanya akting, pasti dihujat. Sudah jadi tuntutan, risiko," kata Umi Pipik saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (23/11/2024).

Umi Pipik mengaku bahwa ia dan anak-anaknya sudah biasa dan kebal dengan hujatan netizen yang mengarah kepadanya.