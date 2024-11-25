Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Jerawat Bandel Bikin Kesel, Apakah Penggunaan Krim Bisa Jadi Solusi?

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |06:27 WIB
Jerawat Bandel Bikin Kesel, Apakah Penggunaan Krim Bisa Jadi Solusi?
Jerawat. (Foto: Freepik)
A
A
A

JERAWAT merupakan permasalahan kulit yang banyak dialami masyarakat di dunia. Secara spesifik di Indonesia, sekitar 46 persen masyarakatnya memiliki masalah tersebut di kulitnya, khususnya bagian wajah.

Masalah kulit berjerawat menjadi beban yang memengaruhi kepercayaan diri, serta kualitas hidup sehari-hari. Jerawat dialami baik di usia remaja maupun orang dewasa. Lantas, apakah penggunaan krim efektif mengatasi jerawat?

Aura Quanaisha (Quan), Miss Teenager Indonesia 2024 yang baru berusia 15 tahun, menyampaikan keluh kesahnya. Dia mengaku sebagai remaja yang aktif pernah mengalami jerawat, dan sempat bingung produk krim apa yang cocok untuk remaja. Quan akhirnya menyadari efektif tidaknya krim jerawat tergantung dari kandungan produk yang digunakan.

Dia pun berbagi ceritanya soal cara mengatasi jerawat saat Meccaya Gathering 2024 bertema "My Glow Up Journey”. Acara itu menyediakan ruang semua orang untuk menceritakan kisah perjalanan transformatif menjadi versi terbaik dirinya yang bersinar (glow up). 

My Glow Up

Perusahaan farma dermatologi dan dermokosmetik itu dalam kesempatan itu juga menghadirkan solusi dalam mengatasi jerawat lewat inovasi 88 Acne Cream dan Sarijel.

“Pertama kali aku cobain acne cream itu masa pra karantina Miss Teenager Indonesia, waktu itu aku punya jerawat bandel banget, and surprisingly cuma dalam waktu 24 jam saja jerawatnya sudah kering. Jadi aku happy banget pastinya ditunjuk sebagai brand ambassador, di mana aku juga makin tertantang buat menjadi versi terbaik dari diri aku,” ujar Quan, dikutip Senin (25/11/2024)

Krim perawatan jerawat tersebut berisi gentle keratolytic formula yang mengkombinasikan Lipohidroxy acid (LHA), Beta-hidroxy acid (BHA) dan Polyhidroxy acid (PHA). Formula itu mengeringkan jerawat dalam 24 jam, namun tetap aman digunakan untuk semua jenis kulit.

 

