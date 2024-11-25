Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Seram tapi Menarik! Farel Tarek Gali Kisah Pocong dan Hantu Indonesia Lainnya

MNC Portal , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |20:09 WIB
Seram tapi Menarik! Farel Tarek Gali Kisah Pocong dan Hantu Indonesia Lainnya
Seram tapi Menarik! Farel Tarek Gali Kisah Pocong dan Hantu Indonesia Lainnya
A
A
A

Farel Tarek menghadirkan konten seram namun edukatif dengan membahas sejarah dan fakta unik tentang hantu-hantu Indonesia. Mengawali segmen Bocah Sotoy terbaru, Farel tampil unik dengan kostum pocong yang segera Farel lepas, berganti dengan pakaian rapi untuk membahas lebih lanjut.

Farel memulai pembahasannya dengan kisah asal-usul pocong, sosok yang konon berasal dari jenazah yang tidak dilepas tali kafannya. Farel juga mengangkat cerita urban legend dari Banten tentang Pocong Duloh.

Menurut legenda, Duloh adalah seorang pria yang menguasai ilmu hitam bernama Pancasona, membuatnya sulit mati meski berkali-kali dicoba. Setelah terlibat cinta terlarang dengan anak juragan tempatnya bekerja, ia akhirnya dikubur hidup-hidup dan ditancapkan keris agar tidak bangkit.

Namun, bertahun-tahun kemudian, keris itu dicabut dan Duloh pun bangkit sebagai pocong yang meneror desa Lebak, Banten.

Dalam videonya, Farel menjelaskan bahwa keragaman hantu di Indonesia sangat unik, terbentuk dari kepercayaan nenek moyang kita yang menganut animisme dan dinamisme. Animisme, seperti keyakinan pada Nyi Roro Kidul di laut selatan, menghormati roh yang dianggap menjaga alam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/406/3069795/hantu_homang-HA5f_large.jpg
Kisah Mistis Hantu Homang: Penunggu Gunung dan Hutan Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185279//viral-FgxV_large.jpg
Viral! Pocong Bawa QRIS saat Ngamen di Lampu Merah Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/33/3171899//robby_purba-uERC_large.JPG
Robby Purba Lihat Langsung Aura Wina Dibersihkan! Hasilnya Bikin Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/33/3171890//robby_purba-kLbF_large.JPG
Rumah Diteror Cacing dan Kalajengking, Robby Purba Merinding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/525/3146034//pocong-2ogz_large.jpg
Polisi Tegur Pocong di Lembang Jangan Berlebihan Saat Menghibur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/612/3135831//chef_axhiang-EOPv_large.jpg
Benda Bergerak Sendiri! Suasana Syuting Robby Purba dan Chef Axhiang Mendadak Mencekam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement