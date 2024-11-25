Seram tapi Menarik! Farel Tarek Gali Kisah Pocong dan Hantu Indonesia Lainnya

Farel Tarek menghadirkan konten seram namun edukatif dengan membahas sejarah dan fakta unik tentang hantu-hantu Indonesia. Mengawali segmen Bocah Sotoy terbaru, Farel tampil unik dengan kostum pocong yang segera Farel lepas, berganti dengan pakaian rapi untuk membahas lebih lanjut.

Farel memulai pembahasannya dengan kisah asal-usul pocong, sosok yang konon berasal dari jenazah yang tidak dilepas tali kafannya. Farel juga mengangkat cerita urban legend dari Banten tentang Pocong Duloh.

Menurut legenda, Duloh adalah seorang pria yang menguasai ilmu hitam bernama Pancasona, membuatnya sulit mati meski berkali-kali dicoba. Setelah terlibat cinta terlarang dengan anak juragan tempatnya bekerja, ia akhirnya dikubur hidup-hidup dan ditancapkan keris agar tidak bangkit.

Namun, bertahun-tahun kemudian, keris itu dicabut dan Duloh pun bangkit sebagai pocong yang meneror desa Lebak, Banten.

Dalam videonya, Farel menjelaskan bahwa keragaman hantu di Indonesia sangat unik, terbentuk dari kepercayaan nenek moyang kita yang menganut animisme dan dinamisme. Animisme, seperti keyakinan pada Nyi Roro Kidul di laut selatan, menghormati roh yang dianggap menjaga alam.