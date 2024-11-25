Kenali 5 Jenis Hantu Jawa Bersama Farel Tarek di Segmen Bocah Sotoy

Dalam segmen Bocah Sotoy di konten Farel Tarek, penonton diajak untuk mengenal lebih dalam dunia mistis Indonesia. Kali ini Farel membahas lima jenis hantu Jawa berdasarkan kajian antropolog Clifford Geertz, yang menjelaskan tentang variasi sosok mistis dalam Religion of Java.

Farel memulai dengan jenis pertama, memedi, yang digambarkan sebagai hantu receh dengan kekuatan terbatas, seperti pocong, sundel bolong, hingga wewe gombel. Hantu-hantu ini umumnya dianggap mengganggu tetapi tidak terlalu berbahaya. Lalu, ada lelembut, roh yang bekerja dengan merasuki manusia, seringkali dianggap berbahaya karena bisa menyebabkan sakit atau bahkan kegilaan.

Jenis ketiga adalah tuyul, yang dalam budaya Jawa dipercaya sebagai makhluk yang bisa membantu mencuri uang. Farel menjelaskan juga tentang demit, hantu yang mendiami tempat-tempat seperti pohon atau sumber air dan dipercaya bisa mengabulkan permintaan tertentu. Terakhir, ada danyang, sosok roh penjaga desa yang diyakini memiliki kekuatan besar dan bisa melindungi warga.

Pada segmen ini, Farel juga membandingkan perbedaan hantu Indonesia dengan hantu Barat. Menurutnya, hantu Indonesia lebih menyeramkan, sebab lebih dipengaruhi oleh latar budaya lokal. Sebagai contoh, Farel menyebutkan bahwa hantu Barat seperti Drakula atau Valak biasanya berada di kastil atau rumah kosong, sedangkan hantu Nusantara sering ditemukan di alam terbuka atau tempat-tempat sakral.

Farel menyimpulkan bahwa perbedaan ini lahir dari kepercayaan dan imajinasi masyarakat setempat. “Hantu di Indonesia tuh lebih seram, artinya masyarakat kita lebih kreatif” ujarnya sambil bercanda. Mau tahu lebih lanjut soal hantu lokal? tonton di akun YouTube @farelogic dan saksikan segmen menarik di Bocah Sotoy!

(Kemas Irawan Nurrachman)