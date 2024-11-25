Resep Sambal Ganja Aceh yang Dijamin Menggoyang Lidah

Indonesia memiliki aneka ragam jenis sambal yang disukai masyarakat. Sambal sendiri juga hadir dari berbagai daerah dengan rasa dan keunikannya yang khas.

Salah satunya yang cukup unik ialah sambal ganja khas Aceh ini. Sambal tersebut tak cuma memiliki nama yang nyentrik, tapi juga rasa yang menggoyang lidah.

Sambal khas Aceh ini memiliki nama lain yakni sambai asam udeung. Tentu sambal ini bukan terbuat dari ganja, melainkan rempah-rempah pilihan dengan rasa yang menggelitik.

Sambal ini biasanya ditemukan di rumah makan di wilayah Aceh. Warna sambal ganja biasanya lebih kecokelatan dan kehijauan lantaran camputan antara belimbing wuluh. Sambal ini memilimi rasa yang khas dengan sentuhan asam yang menyegarkan.

Penasaran bagaimana resep dan cara membuat sambal ganja yang lezat? Yuk simak resepnya dari akun X, @meecin_, Senin (25/11/2024).



Bahan-bahan :



• 8 ekor udang kupas