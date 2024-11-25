8 Makanan untuk Tingkatkan IQ dan Cerdaskan Otak yang Gampang Dibuat

8 Makanan untuk Tingkatkan IQ dan Cerdaskan Otak yang Gampang Dibuat, (Foto: Ilustrasi Gandum/Freepik)

Makanan untuk tingkatkan IQ menarik diketahui. Salah satunya Anda bisa mengkonsumsi telur rebus dengan alpukat. Telur mempunyai kandungan yang sangat baik untuk tubuh.

Apalagi telur tersebut disajikan dengan metode yang tepat yakni direbus. Seluruh kandungan zat dan vitamin yang terkandung dapat senantiasa terjaga.

Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (25/11/2024), Okezone telah merangkum makanan untuk tingkatkan IQ, sebagai berikut:

Makanan untuk Tingkatkan IQ

1. Sereal Gandum dan Yoghurt

Sereal gandum dan yoghurt juga dapat Anda nikmati saat siang setelah berolahraga. Sereal akan membantu mencukupi kebutuhan kalori bagi tubuh. Kemudian yoghurt mempunyai berbagai protein dan lemak yang baik bagi metabolisme.

Perpaduan dua makanan ini mampu menurunkan berat badan dengan cepat.

2. Roti Bakar Kayu Manis

Roti bakar kayu manis dengan selai kacang dan pisang. Untuk cemilannya Anda bisa coba memakan buah kiwi. Kemudian untuk makan siang bisa hidangkan sup sayuran dengan hummus dan chips crack. Sorenya bisa menikmati segelas yoghurt dan untuk makan malam siapkan taco spaghetti squash boats.