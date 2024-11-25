SANDARA Park alias Dara 2NE1 bikin heboh penggemar usai asyik makan nasi goreng gila setelah konser hari pertama 2NE1 di Jakarta. Nasi goreng tersebut terlihat lezat dan nikmat dan berhasil bikin netizen ngiler.
Nasi goreng gila sendiri jadi salah satu santapan favorit masyarakat Indonesia. Rasa khas dari bumbu dengan kecap dan telur ini membuat nasi goreng begitu nyaman di lidah orang Indonesia.
Nasi goreng pun semakin diinovasikan salah satunya menjadi nasi goreng gila, yakni dengan topping lainnya yang menggugah selera.