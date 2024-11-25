Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Bikin Ngiler! Ini Resep Nasi Goreng Gila yang Disantap Dara 2NE1 di Jakarta

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |05:43 WIB
Bikin <i>Ngiler</i>! Ini Resep Nasi Goreng Gila yang Disantap Dara 2NE1 di Jakarta
Resep nasi goreng gila. (Foto: Devina Hermawan)
A
A
A

SANDARA Park alias Dara 2NE1 bikin heboh penggemar usai asyik makan nasi goreng gila setelah konser hari pertama 2NE1 di Jakarta. Nasi goreng tersebut terlihat lezat dan nikmat dan berhasil bikin netizen ngiler.

Nasi goreng gila sendiri jadi salah satu santapan favorit masyarakat Indonesia. Rasa khas dari bumbu dengan kecap dan telur ini membuat nasi goreng begitu nyaman di lidah orang Indonesia.

Nasi goreng pun semakin diinovasikan salah satunya menjadi nasi goreng gila, yakni dengan topping lainnya yang menggugah selera.

Sandara Park (Abyss Company)

Penasaran bagaimana resep dan cara membuat nasi goreng gila yang disantap Dara 2NE1 di Jakarta? Berikut resepnya dari kanal YouTube Devina Hermawan, Senin (25/11/2024).

Bumbu halus:

  • 5 siung bawang putih
  • 7 siung bawang merah
  • 2 butir kemiri
  • 1 sachet terasi / kecap ikan / ebi, opsional
  • Minyak, secukupnya

Bahan nasi goreng:

  • 250 gr nasi
  • 2 sdm bumbu halus
  • 1 sdm saus tiram
  • 1 sdm kecap manis
  • ½ sdm saus tomat
  • ¼ sdt merica
  • ½ sdt garam
  • ½ sdt kaldu / penyedap

Tumisan nasi gila:

  • 2 sdm bumbu halus
  • 4-5 buah bakso, iris
  • 2-3 buah sosis, iris
  • 2 butir telur
  • ½ buah tomat, iris
  • 1 batang daun bawang, iris
  • 5 buah cabai rawit, iris
  • 1 ½ sdm saus tiram
  • 2 sdm kecap manis
  • ½ sdm kecap asin / maggi / raja rasa
  • ½ sdm saus sambal
  • ½ sdm saus tomat
  • ½ sdt kaldu / penyedap
  • ¼ sdt merica
  • 1-2 batang sawi hijau, iris
  • 1 lembar kol, iris

Pelengkap:

  • Timun iris
  • Kerupuk
 

