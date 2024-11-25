Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ajak Keluarga ke Handayani Prima! Restoran dengan Menu Tradisional di Jakarta Timur

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |20:49 WIB
Ajak Keluarga ke Handayani Prima! Restoran dengan Menu Tradisional di Jakarta Timur
Menu hidangan di restoran Handayani Prima. (Foto: dok Handayani Prima)
A
A
A

JAKARTA - Handayani Prima adalah destinasi kuliner terbaik di Jakarta Timur bagi Anda yang mencintai hidangan tradisional Indonesia dengan cita rasa autentik. Berlokasi strategis di Jl. Matraman Raya No.45, Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.

Restoran yang memiliki website handayaniprima.com ini menawarkan pengalaman bersantap yang sempurna untuk keluarga dan teman. Restoran ini terkenal dengan suasana elegan, pelayanan ramah, dan berbagai hidangan lezat yang siap memanjakan lidah Anda.

Hidangan Tradisional dengan Sentuhan Elegan

Restoran Handayani Prima menyajikan beragam masakan tradisional khas Indonesia. Hidangan di sini tidak hanya menggugah selera tetapi juga memberikan pengalaman makan yang berkesan.

Mulai dari makanan pembuka, menu utama, hingga hidangan penutup dibuat dengan bahan-bahan berkualitas tinggi dan resep tradisional yang kaya rempah. Salah satu menu favorit di sini adalah Gulai Kepala Kakap.

Alasan Gulai Kepala Kakap menjadi menu favorit karena kuah kari kelapa yang kental dan daging ikan yang lembut menjadikan hidangan ini cocok untuk dinikmati bersama nasi putih hangat. Anda juga dapat mencoba Gurame Asam Manis atau Gurame Bakar Kecap yang juga menjadi favorit banyak orang.

      
