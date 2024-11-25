Optimalkan Shopee Live, Brand Lokal True to Skin Catat 52% Kontribusi Penjualan dari Live Streaming

True to Skin menjadi salah satu merek skincare lokal yang berhasil meraih popularitas dengan menawarkan produk-produk unggulan berbasis bahan alami dari dalam negeri. (Foto: Dok Istimewa)

Okezone - Beberapa tahun terakhir ini, industri kecantikan di Indonesia semakin memperlihatkan kontribusi yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang (Kemenko) Perekonomian1 besarnya potensi industri kosmetik nasional dalam beberapa tahun terakhir didorong oleh pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia.

Sejak 2018 hingga 2022, produk personal care dan kosmetik konsisten berada dalam tiga besar kategori dengan penjualan tertinggi di marketplace, mencatatkan nilai transaksi mencapai Rp13.287,4 triliun dan volume transaksi sebesar 145,44 juta. Dengan tren ini, banyak brand kosmetik lokal yang mampu bersaing dan terus menunjukkan inovasi serta daya saing di pasar kecantikan nasional, termasuk True to Skin.

True to Skin menjadi salah satu merek skincare lokal yang berhasil meraih popularitas dengan menawarkan produk-produk unggulan berbasis bahan alami dari dalam negeri. Riska Elastria, Owner True To Skin menjelaskan, sejak awal berdirinya True to Skin, berupaya menghadirkan produk yang relevan dengan kebutuhan konsumen Indonesia melalui inovasi berkelanjutan dan formulasi yang berkualitas tinggi.

"Beberapa produk unggulan kami meliputi Skinlike Porefecting Cushion SPF 35 PA++++, produk dengan coverage medium hingga tinggi, hasil akhir satin matte, dan terasa ringan di kulit, serta Matcha Oat Gentle Cleanser dan Sunfriends Sunscreen Gel SPF 50 PA++++, yang efektif melindungi kulit dari paparan sinar UV dengan formulasi yang nyaman untuk iklim tropis,” tutur Riska.

Berdiri pada Desember 2020, True to Skin ternyata hadir dari pengalaman pribadi Riska saat menghadapi permasalahan kulit yakni jerawat. Riska saat itu sudah mencoba berbagai produk perawatan kulit dan obat dari dokter, namun kulitnya masih sering iritasi karena belum mengetahui bahan-bahan yang tepat untuk kondisi kulitnya. Berangkat dari pengalaman itu, Riska pun terinspirasi menciptakan produk skincare berbahan alami yang aman digunakan oleh segala usia, mulai dari remaja usia 14 tahun hingga orang dewasa, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing kulit.

“Di True to Skin hanya ada 3 Serum yaitu Bakuchiol, Niacinamide dan Hyaluronic acid di mana ketiga serum tsb menjadi basic skincare dan juga aman yang bisa digunakan setiap hari (termasuk all skin type). True to Skin membuat skincare dari ingredient yang natural agar semua bisa mencoba tanpa merasa takut atau ada batasan umur namun memiliki manfaat yang luar biasa,” ucapnya.