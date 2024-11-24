Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berat Badan Jennifer Coppen Stuck di 42 Kilogram: Padahal Aku Sudah Makan Banyak

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |20:27 WIB
Berat Badan Jennifer Coppen Stuck di 42 Kilogram: Padahal Aku Sudah Makan Banyak
Berat Badan Jennifer Coppen Stuck di 42 Kilogram: Padahal Aku Sudah Makan Banyak, (Foto: Instagram Coppen)
Artis Jennifer Coppen menjawab pertanyaan netizen yang menilai tubuhnya semakin kurus pasca sang suami, Dali Wassink meninggal dunia.

Saat melakukan siaran langsung di Instagram, Jennifer Coppen mengaku bahwa ia tidak mengerti mengapa tubuhnya semakin semakin kurus. Padahal ia sudah makan dengan porsi banyak, namun saat ini berat badan Jennifer Coppen stuck di 42 kilogram.

"Aku sendiri nggak tahu kenapa. Padahal aku sudah makan banyak, tapi berat badan aku sekarang stuck di 42 kilogram," kata Jennifer saat live di Instagram @jennifercoppenreal20, yang dibagikan ulang Instagram @rumpi_gosip, Minggu (24/11/2024).

Jennifer Coppen juga membahas soal mentalnya yang kalut setelah kehilangan sang suami. Bahkan ia sempat terpikirkan untuk mengakhiri hidupnya, namun Jennifer Coppen menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah melakukan hal itu dikarenakan ia merupakan seorang ibu.

"Mengakhiri hidup itu pernah terlintas di otak aku, tapi aku nggak akan melakukan itu. Karena aku  punya anak, dan aku nggak akan ambil itu dari Kamari," tegas Jennifer Coppen.

